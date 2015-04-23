全球金市：金价在1,200美元下方，受强劲的美国房屋数据压制

数据促使市场上许多人认为，美联储可能最早在6月就会升息。 投资人认为升息可能有损黄金这种无法孳息资产的需求。 目前焦点是今天稍后将出炉的更多美国数据，及美联储本月稍晚的政 策会议，交易商将从中寻找更有力的升息时程线索。 市场亦关注希腊债务危机的发展。 行业消息方面，行业官员称印度购金需求在本周稍早佛陀满月节(Aks hay Tritiya)时大幅增强。 智利环境监管机构SMA周三称，将寻求对Barrick Gold 的Pas cua-Lama金银矿项目采取新制裁，使要恢复建造该处暂停项目的可能性更 为复杂。(完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 张涛/张若琪 审校 郑茵/王丽鑫)