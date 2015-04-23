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亚洲 | 2015年 4月 23日 星期四 09:10 BJT

全球金市：金价在1,200美元下方，受强劲的美国房屋数据压制

数据促使市场上许多人认为，美联储可能最早在6月就会升息。
    
    投资人认为升息可能有损黄金这种无法孳息资产的需求。
    
    目前焦点是今天稍后将出炉的更多美国数据，及美联储本月稍晚的政
策会议，交易商将从中寻找更有力的升息时程线索。
    
    市场亦关注希腊债务危机的发展。
    
    行业消息方面，行业官员称印度购金需求在本周稍早佛陀满月节(Aks
hay Tritiya)时大幅增强。
    
    智利环境监管机构SMA周三称，将寻求对Barrick Gold 的Pas
cua-Lama金银矿项目采取新制裁，使要恢复建造该处暂停项目的可能性更
为复杂。(完)
        
    贵金属报导    基本金属报导    
    全球金市      COMEX金持仓  
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    现货金           现货银             
    现货铂金         现货钯金           
    金属期市      LME库存变化    

 (编译 张涛/张若琪 审校 郑茵/王丽鑫)

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