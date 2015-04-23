中国债市动态：降准利好过后现券收益率和IRS反弹，PMI走低未提振弱市

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透上海4月23日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率和利率互换继续上行，幅度约3-4个基点(bp)，因大幅降准利好作用渐退，而供给及获利回吐压力不减。稍早4月汇丰中国制造业PMI探至一年低点，也未能提振偏弱市况。
交易员称，央行公开市场今日继续暂停操作，资金价格短期续降空间愈加有限。加之明日有国债、国开债和口行债多个新债招标，都压制现券。
受新订单和物价分项指数下滑的拖累，汇丰4月中国制造业PMI初值连续第二个月位于荣枯线下方，并创下12个月最低。制造业生产活动仍在小幅恶化，加上行业通缩压力的上升，仍需宽松政策支持。
华中一券商交易员表示，早盘利率债等收益率续涨。本次降准出台后，“收益率回落幅度比较大。但不太可能连续出宽松，所以市场(收益率)难以快速下行。”
剩余期限近10年的国开行活跃券150210最新报价 在3.88%/3.78%，上日尾盘为3.84%/3.77%。
一银行交易员并指出，除了新债供给，市场获利盘引发的抛压也是抑制收益率继续下行的因素之一。
根据已有公告，明日将有国开行、进出口行和财政部等三批债券招标，金额580亿元人民币。
国债期货两个主力合约早盘均下跌，且成交不多。其中五年期主力合约TF1506 早盘收报97.99元，较上日结算价跌0.22%；10年期主力合约T1509 早盘收报97.11元，较上日结算价跌0.36%。(完) (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
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