中国债市动态：降准利好过后现券收益率和IRS反弹，PMI走低未提振弱市

路透上海4月23日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率和利率互换继续上行，幅度约3-4个基点(bp)，因大幅降准利好作用渐退，而供给及获利回吐压力不减。稍早4月汇丰中国制造业PMI探至一年低点，也未能提振偏弱市况。

交易员称，央行公开市场今日继续暂停操作，资金价格短期续降空间愈加有限。加之明日有国债、国开债和口行债多个新债招标，都压制现券。

受新订单和物价分项指数下滑的拖累，汇丰4月中国制造业PMI初值连续第二个月位于荣枯线下方，并创下12个月最低。制造业生产活动仍在小幅恶化，加上行业通缩压力的上升，仍需宽松政策支持。

华中一券商交易员表示，早盘利率债等收益率续涨。本次降准出台后，“收益率回落幅度比较大。但不太可能连续出宽松，所以市场(收益率)难以快速下行。”

剩余期限近10年的国开行活跃券150210最新报价 在3.88%/3.78%，上日尾盘为3.84%/3.77%。

一银行交易员并指出，除了新债供给，市场获利盘引发的抛压也是抑制收益率继续下行的因素之一。

根据已有公告，明日将有国开行、进出口行和财政部等三批债券招标，金额580亿元人民币。