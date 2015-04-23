《交易视点》台债待美债指引，外资投资新规影响有限--元大宝来证

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透台北4月23日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，德债因欧洲央行购债计画而超买，触发部分停损卖单，带动其他低风险公债卖盘，美国公债殖利率受此影响而全面弹升，且美国成屋销售数据表现优于预期及希腊在6月前仍具备偿还能力。终场指标10年期公债 收在1.9720%，与前一交易日殖利率上扬了5.8基点。
本周市场将持续关住希腊债务协商问题、美元走势及油价反弹幅度，这些影响美国未来升息路径的主要因素。美债殖利率在德债被认为超买而出现弹升，仅是往区间高位靠近，预期需等美联储利率会议来有进一步突破，而台债市场在美债殖利率走势没有进一步突破前，市场交投意愿可能依旧低落，难以摆脱盘整格局，而金管会公布将公司债纳入外资汇入后可投入固定收益及货币市场工具的三成上限规范，公司债目前尚未出现卖压，在衡量公债流动性及公司债收益率之下，预期可能会出现资金相互排挤但影响程度有限，预估五年券104/6期 成交利率区间在0.95-1.05%，10年券104/5期 成交利率区间在1.50-1.60%。 (完) (整理 董永年; 审校 杨淑祯)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。