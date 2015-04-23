《交易视点》台债待美债指引，外资投资新规影响有限--元大宝来证

路透台北4月23日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，德债因欧洲央行购债计画而超买，触发部分停损卖单，带动其他低风险公债卖盘，美国公债殖利率受此影响而全面弹升，且美国成屋销售数据表现优于预期及希腊在6月前仍具备偿还能力。终场指标10年期公债 收在1.9720%，与前一交易日殖利率上扬了5.8基点。

本周市场将持续关住希腊债务协商问题、美元走势及油价反弹幅度，这些影响美国未来升息路径的主要因素。美债殖利率在德债被认为超买而出现弹升，仅是往区间高位靠近，预期需等美联储利率会议来有进一步突破，而台债市场在美债殖利率走势没有进一步突破前，市场交投意愿可能依旧低落，难以摆脱盘整格局，而金管会公布将公司债纳入外资汇入后可投入固定收益及货币市场工具的三成上限规范，公司债目前尚未出现卖压，在衡量公债流动性及公司债收益率之下，预期可能会出现资金相互排挤但影响程度有限，预估五年券104/6期 成交利率区间在0.95-1.05%，10年券104/5期 成交利率区间在1.50-1.60%。 (完) (整理 董永年; 审校 杨淑祯)