两岸金融：台湾金管会主委称沪台通应〞由近而远、逐步推动〞

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透台北4月23日 - 台湾金管会主委曾铭宗表示，针对两岸股市〞沪台通〞(台湾及上海股市互相挂牌交易)的部分，因牵涉较广，须由近而远、由简单到复杂，台湾民众要有共识，才有办法进一步推动。
曾铭宗在周三出席台湾的经济日报论坛活动中表示，两岸股市的合作，可以先就其他的项目进行，比如说指数的相互授权。沪台通的的部分牵涉很广，金管会会进一步研究，尤其是台湾内部需要有共识，才有办法进一步推动。
大陆证监会副主席姜洋先前表示，将在资本市场双向开放总体要求下，积极从台湾、香港市场先行先试。
中国及香港股市沪港通令两地的股市交易、关联火热，资本市场快速流动。台湾内部针对台沪通也有不少赞成的声音。(完)
(记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。