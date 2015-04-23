两岸金融：台湾金管会主委称沪台通应〞由近而远、逐步推动〞

路透台北4月23日 - 台湾金管会主委曾铭宗表示，针对两岸股市〞沪台通〞(台湾及上海股市互相挂牌交易)的部分，因牵涉较广，须由近而远、由简单到复杂，台湾民众要有共识，才有办法进一步推动。

曾铭宗在周三出席台湾的经济日报论坛活动中表示，两岸股市的合作，可以先就其他的项目进行，比如说指数的相互授权。沪台通的的部分牵涉很广，金管会会进一步研究，尤其是台湾内部需要有共识，才有办法进一步推动。

大陆证监会副主席姜洋先前表示，将在资本市场双向开放总体要求下，积极从台湾、香港市场先行先试。

中国及香港股市沪港通令两地的股市交易、关联火热，资本市场快速流动。台湾内部针对台沪通也有不少赞成的声音。(完)