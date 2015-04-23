长江期货：中国期指持仓连续第三日增加，前期离场资金再度回归

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
以下内容节选自4月23日的《期货日报》：
周三沪深300股指期货高开高走，全天一路上扬，再创历史新高。四份合约持仓量增加5607手至207539手。持仓量连续三日增加，显示前期离场资金再度回归。经历过周一周二的激烈振荡，市场选择继续向上，做多热情再度引燃。
周三，前20名席位在IF1505、IF1506与IF1509合约上共持买单150684手、卖单160392手。主力净空持仓量9708手，虽较前一交易日增加1665手，但仍处于低位水平，并已连续三个交易日保持在万手之下。从前20席位多空变化观察，IF1506与IF1509合约的主力多空持仓量变动差异不大。在IF1506上，前20多空双方合计方分别增仓1251手、1250手，数量对等。在IF1509上，前20多空双方合计分别增仓141手、309手，差异也不大。主力净空持仓量的增加主要来自主力合约IF1505多空主力增仓的差异。在IF1505上，前20多方合计增持买单3927手，而前20空方合计增持卖单5130手，数量更多。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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