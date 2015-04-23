长江期货：中国期指持仓连续第三日增加，前期离场资金再度回归

周三，前20名席位在IF1505、IF1506与IF1509合约上共持买单150684手、卖单160392手。主力净空持仓量9708手，虽较前一交易日增加1665手，但仍处于低位水平，并已连续三个交易日保持在万手之下。从前20席位多空变化观察，IF1506与IF1509合约的主力多空持仓量变动差异不大。在IF1506上，前20多空双方合计方分别增仓1251手、1250手，数量对等。在IF1509上，前20多空双方合计分别增仓141手、309手，差异也不大。主力净空持仓量的增加主要来自主力合约IF1505多空主力增仓的差异。在IF1505上，前20多方合计增持买单3927手，而前20空方合计增持卖单5130手，数量更多。(完)