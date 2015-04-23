《全球重要经济事件一览表》--4月23日-4月30日

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
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4月23日(四)
华盛顿--大西洋月刊(The Atlantic)举办经济峰会，发言者包括：美国贸易代表弗罗曼(Michael Froman)和美国劳工部长佩雷兹。
华盛顿--美国参议院财务委员会就Anne Elizabeth Wall和Brodi Fontenot出任财政部职务提名举行听证会(1800)。
纽约--美国财政部长房屋融资政策顾问Michael Stegman在2015年House View Conference-RMBS会议上发言(1805)。
柏林--欧洲央行执委普雷特在全球货币会议上发表演说(0745)。
里加--德国央行理事Andreas Dombret就“为欧洲中小企业开发证券化和替代融资工具”的话题发表演讲(1200)。
斯德哥尔摩--瑞典央行举行执委会会议。
安大略--加拿大安大略省政府计划公布当前财年预算(2000)。
4月24日(五)
拉脱维亚里加--欧洲经济暨财政事务理事会(ECOFIN)财长非正式会议(至4月25日)。
东京--日本央行副总裁中曾宏就亚洲经济长期前景发表讲话(0300)。
华盛顿--加拿大央行总裁波洛兹在美国进出口银行(Export-Import Bank of the United States)小组发表讲话(1430)。
法兰克福--德国央行理事Joachim Nagel发表主题为“欧元危机，怎么办？”的讲话(1530)。
伯尔尼--瑞士央行总裁乔丹(Thomas Jordan)在瑞士央行年度股东会议上发表讲话(0800)。
4月27日(一)
悉尼--澳洲央行总裁史蒂文斯在澳洲金融评论报银行业与财富峰会上讲话(2240)。
4月28日(二)
华盛顿--美联储联邦公开市场委员会(FOMC)召开为期两天的利率会议。
雅典--希腊财政部长瓦鲁法基斯(Yanis Varoufakis)和国务部长Panagiotis Nikoloudis会见瑞士财政部官员代表团，讨论两国税务当局加强合作事宜(0900)。
斯德哥尔摩--瑞典央行召开货币政策会议(至4月29日)。
4月29日(三)
维也纳--奥地利财长Hans Jorg Schelling和瑞士财长维德默-施龙普夫就联邦税务组织进行讨论(1630)。
华盛顿--美联储联邦公开市场委员会(FOMC)宣布利率决议。
斯德哥尔摩--瑞典央行宣布利率决定并发布货币政策报告(0730)。
4月30日(四)
东京--日本央行召开货币政策会议。
惠灵顿--新西兰央行宣布利率决定。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 王兴亚；审校 徐文焰)
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