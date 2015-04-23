《交易视点》外资投资新规对台短债料排挤，留意美债走向--永丰金证券

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透台北4月23日 - 台湾永丰金证券最新债市日评认为，台湾五年公债104/6 殖利率周三小弹。由于金管会周二发文将公司债纳入外资汇入后可投入固定收益及货币市场工具的三成上限规范，将对短期公债产生资金排挤效果，且美债殖利率上日稍有收高，此皆带动104/6盘初殖利率收升。
但由于台债利率近期在低点打转，若美债利率有上弹迹象，不排除台债利率有修正可能。五年券区间预期在0.96-1.06%；10年券104/5 区间预期在1.52-1.60%。(完) (整理 董永年; 审校 张喜良)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。