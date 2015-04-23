《交易视点》外资投资新规对台短债料排挤，留意美债走向--永丰金证券

路透台北4月23日 - 台湾永丰金证券最新债市日评认为，台湾五年公债104/6 殖利率周三小弹。由于金管会周二发文将公司债纳入外资汇入后可投入固定收益及货币市场工具的三成上限规范，将对短期公债产生资金排挤效果，且美债殖利率上日稍有收高，此皆带动104/6盘初殖利率收升。