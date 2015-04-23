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亚洲 | 2015年 4月 23日 星期四 09:11 BJT

《交易视点》外资投资新规对台短债料排挤，留意美债走向--永丰金证券

路透台北4月23日 - 台湾永丰金证券最新债市日评认为，台湾五年公债104/6 殖利率周三小弹。由于金管会周二发文将公司债纳入外资汇入后可投入固定收益及货币市场工具的三成上限规范，将对短期公债产生资金排挤效果，且美债殖利率上日稍有收高，此皆带动104/6盘初殖利率收升。

但由于台债利率近期在低点打转，若美债利率有上弹迹象，不排除台债利率有修正可能。五年券区间预期在0.96-1.06%；10年券104/5 区间预期在1.52-1.60%。(完) (整理 董永年; 审校 张喜良)

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