期货日报：国际国内糖市价差扩大，郑糖后市涨势或受遏制

以下内容节选自4月23日的《期货日报》：

年初尤其是3月下旬以来，国内期现货糖价出现了明显的持续上涨行情，而同一时期国际糖价则持续下滑，这导致国内外价差越来越大。

根据调查，刺激国内期现货糖价上涨的主要原因有两个，一是当前榨季国内食糖产量下滑幅度较大，导致今年国内糖市产需缺口高达400万吨；二是政府及相关部门加强了对进口食糖的管理力度，削弱了国际糖价下跌对国内糖市的冲击。

一些市场人士担心，随着国内外糖市价差的再度扩大，即使配额内外进口食糖的数量仍能够得到控制，但走私原糖和成品糖的数量可能会增加，同时国储糖也有可能择机抛售，食糖替代现象也会大量涌现，这均会对糖价上涨形成遏制。(完)

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