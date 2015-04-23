期货日报：焦煤供应充裕，大连焦煤期价或继续下跌

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
以下内容节选自4月23日的《期货日报》：
受下游需求疲弱影响，焦炭销售不畅，库存上升，亏损幅度加大。春节后，焦化企业和钢厂开始对炼焦煤进行去库存动作，目前仍在延续，这加重了炼焦煤供应过剩压力。虽然黑色产业链各品种价格跌幅巨大，有一定反弹要求，但考虑到供大于求格局仍将延续，焦煤期价或仍会下跌。
国内炼焦煤产能过剩严重，以炼焦煤第一大省山西省为例，截至2015年1月，山西省煤矿的有效产能在10亿吨左右，另有约4.5亿吨的产能尚在建设中，或因为手续不全而不能正常生产。由于山西存在大量在建煤矿，预计今年炼焦煤供应不存在短缺问题。从山西煤炭库存来看，3月中旬以来煤炭企业库存居高不下，环保压力加大使得煤炭企业销售蒙上了一层阴影。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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