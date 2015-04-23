《香港报摘》--其他报纸重要消息4月23日

*明报：

--亚洲另类投资公司奥因投资（Orion Partners）表示，将与亚洲的奢侈品分销商Bluebell合作成立专项私募基金，主要投资顶级奢侈品牌。

--据市场消息透露，招商银行 于香港的投资银行招银国际其中一名担任“主要人员(Principal)”的高层已主动递交辞呈，无法按例保持至少两名主要人员，事件或对该行维持保荐人资格及业务构成影响。

*星岛日报：

--中国海外 与香港市区重建局合作发展的九龙土瓜湾住宅项目“喜点”突然公布以贴近市价发售首批56个单位，扣除优惠后平均每方尺售价1.3897万港元。

*苹果日报：

--市传中银香港 就放售南洋商业银行已接获标书，该行发言人重申正就出售一些资产进行可行性研究，未有进一步评论放售进展。

--明年1月起香港银行实施符合巴塞尔新资本协定的新规定，大新银行 董事总经理兼行政总裁王伯凌接受访问时表示，预计相信未来数个月内，银行透过与金管局接触商讨后，会更清晰本身的资本目标要求。

*东方日报：

--港股愈升愈有，一众基金和富豪却趁高位大手减持，当中包括富豪郑裕彤在内人士沽出价值约22.36亿港元的辉山乳业 股份。

--通力电子 首季纯利3,690万港元，按年升27%，不派息。

*文汇报：

--恒生银行 副董事长兼行政总裁李慧敏称，资金自由进出本港属正常现象，不认为美国息口变动会直接导致香港资金流失。

--熔盛重工 宣布更名为“中国华荣能源股份有限公司”，以配合公司转型为专注于石油和天然气开发和生产运营商的发展战略。

*大公报：

--中航国际 公布透过旗下附属公司斥资2.07亿元人民币，收购上海高航100%股权，后者主要从事租赁仓库设施以及提供储仓及物流服务。

--首创环境 建议按1:1比例供股集资最多22.5亿港元，供股价每股0.45港元，款项净额约一半用于物色并购和其他投资机会，余额偿还债务及作一般营运资金。（完）

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