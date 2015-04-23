美国个股：科技公司NCR考虑各种策略选择，但整体出售不大可能--WSJ

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透4月22日 - 华尔街日报(WSJ)周三报导，自动取款机厂商NCR Corp 在考虑各种策略选择，不过不太可能出售整个公司。
报导援引消息人士的话称，该公司还在考虑剥离部分资产，以及派息和股份回购。
该公司股价周三在盘后交易中一度涨9%，常规交易时段收涨1.69%报30.07美元。
公司股东Jana Partners拒绝对此置评。未联系到NCR及另一个股东Marcato Capital对此置评。(完) (编译 李爽 审校)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。