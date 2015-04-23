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市场报道 | 2015年 4月 23日 星期四 09:27 BJT

美国个股：科技公司NCR考虑各种策略选择，但整体出售不大可能--WSJ

路透4月22日 - 华尔街日报(WSJ)周三报导，自动取款机厂商NCR Corp 在考虑各种策略选择，不过不太可能出售整个公司。

报导援引消息人士的话称，该公司还在考虑剥离部分资产，以及派息和股份回购。

该公司股价周三在盘后交易中一度涨9%，常规交易时段收涨1.69%报30.07美元。

公司股东Jana Partners拒绝对此置评。未联系到NCR及另一个股东Marcato Capital对此置评。(完) (编译 李爽 审校)

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