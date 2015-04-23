中国个股：南玻公布B转H股预案，并拟定增A股募资16亿元扩产能

路透上海4月23日 - 停牌逾一个月的中国玻璃生产商--南玻集团股份有限公司 周四公布B股转H股预案，拟申请将7.63亿股B股转换上市地，以介绍方式在香港联交所主板上市及挂牌交易；公司并计划向两大股东定向增发A股，募资不超过16亿元人民币用于扩充产能等。

公告称，该公司将安排第三方向全体B股股东提供现金选择权，每股B股现金对价为南玻B停牌前一日(3月18日)收盘价每股6.11港元基础上溢价5%，即每股6.42港元。

公司B股股东可在指定时间按照规定的方式及程序选择申报行使现金选择权，将其持有的部分或全部南玻B股转让给提供现金选择权的第三方；也可选择继续持有并保留至股票在香港联交所挂牌上市，其继续持有的股份性质将由B股变更为H股。

按照香港上市规则，若行使现金选择权后，导致其股权结构不符合H股相关规定，其B转H股交易将终止，继续在深交所B股交易。

此前，万科 、中集 等多家深市A+B股公司，通过B转H并在香港上市，解决了其B股历史遗留问题。而沪市的东电B，则是通过其母公司借壳上市并发行A股吸引原有的B股，拉开沪市B转A的序幕。

南玻同时公告，拟以8.89元/股的价格，向前海人寿和北方工业非公开发行至多1.8亿股A股，募集资金总额不超过16亿元，将用于相关玻璃项目、偿还银行贷款和补充流动资金。

南玻公司股权结构相对分散，不存在实际控制人。截至3月底，前两大股东前海人寿和北方工业分别持有其4.19%和3.62%股权；本次非公开发行后，两者的持股比例将分别增至8.84%和6.33%。

南玻A和南玻B今日复牌后双双封于涨停，其中A股报11.96元，B股报6.72港元。(完)

欲浏览公告详情，请点选深交所网站： here (发稿 徐永；审校 张喜良)