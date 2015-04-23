全球金融：闪崩事件关键证据提供者，料取得数百万美元破案奖金

路透华盛顿/纽约4月22日 - 一名自称引导美国政府向引发闪崩事件的交易员萨劳(Navinder Singh Sarao)起诉的匿名告密者，可望依据美国联邦告密奖励计画获得数以百万美元计的奖金。

美国商品期货交易委员会(CFTC)的告密者计画，则是在政府取得100万美元或以上的罚款时，奖励给告密者罚款总额的10-30%。

告密者所提供的资料，必须成为政府起诉的关键，才有获得奖励的资格。

若真的发放奖金，则其金额将根据实际收到的资金计算，当中包括取回不法所得、利息、罚款、还有从其他潜在被告那里收回的资金等等。

CFTC在对萨劳的起诉书中指出，相关交易让他赚取了4,000万美元；这份起诉书于周二公开，当中包含诈欺及操纵市场的刑事指控。