全球金融：闪崩事件关键证据提供者，料取得数百万美元破案奖金

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透华盛顿/纽约4月22日 - 一名自称引导美国政府向引发闪崩事件的交易员萨劳(Navinder Singh Sarao)起诉的匿名告密者，可望依据美国联邦告密奖励计画获得数以百万美元计的奖金。
美国商品期货交易委员会(CFTC)的告密者计画，则是在政府取得100万美元或以上的罚款时，奖励给告密者罚款总额的10-30%。
告密者所提供的资料，必须成为政府起诉的关键，才有获得奖励的资格。
若真的发放奖金，则其金额将根据实际收到的资金计算，当中包括取回不法所得、利息、罚款、还有从其他潜在被告那里收回的资金等等。
CFTC在对萨劳的起诉书中指出，相关交易让他赚取了4,000万美元；这份起诉书于周二公开，当中包含诈欺及操纵市场的刑事指控。
政府追诉的金额可能超过4,000万美元。CFTC对萨劳开出的民事求偿金额为其获利的三倍、亦即1.2亿美元，另外还要追回不法所得。(完) (编译 张明钧; 审校 徐文焰)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。