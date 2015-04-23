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亚洲 | 2015年 4月 23日 星期四 09:33 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--4月23日

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    --4/23    汇丰制造业PMI初值                     4月
              银行结售汇及代客涉外收付款数据        3月
    --4/27    规模以上工业企业利润                1-3月
    --4/30    中国货物和服务贸易                    3月
    
      
    --中国首例国企违约债券--保定天威集团中票(11天威MTN2)主承销商--建设银行周三公
告，该期中票持有人会议将于5月13日召开，会议将由中票持有人表决关于天威集团未按期
兑付利息相关事项的议案。 
    --中国上海自贸区内人民币资本项目可兑换改革再进一步，中国央行上海总部周三宣布
自贸区内的自由贸易账户（FT账户）将启动外币服务功能，这将为企业提供账户内本外币资
金兑换提供便利和降低汇兑成本。 
    --中国央行周日降准后，央行货币政策委员会委员陈雨露表示，降准是采取松紧适度货
币政策，但不等同于强刺激。经济形势以及目前准备金率的水位，均表明后续可能进一步降
准。 
    --中国国务院副总理汪洋表示，上海自贸区经验得到有序复制推广，国务院将及时总结
评估四个自贸试验区试点的进展状况，在全国或具备条件的地方进一步复制推广相关成果，
扩大试点，并及时调整负面清单。 (完)           
    
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