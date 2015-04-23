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亚洲 | 2015年 4月 23日 星期四 09:41 BJT

金属期市：伦铜一度跌至逾一周低位，关注汇丰中国制造业PMI初值

LME即将交割的铜价已较三个月合约价贴水，为去年7月以来首见，反映了需求疲弱及高库存。

美国3月成屋销售劲升至18个月高点，同时市场的房屋供应增加，显示楼市在春季销售旺季到来前呈现强势。

随着中国房地产市场销售面临大幅放缓，投资者和评级机构愈发难以衡量中国地产开发商实际的债务水平。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 杜明霞/戴素萍 审校 张若琪/王兴亚)

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