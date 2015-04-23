《焦点》苹果周五将低调开卖Apple Watch，试探智能手表市场需求

事实上，周五开始贩售手表的店面，将只有少数的高档专卖店及百货公司，苹果希望藉此协助其将手表定位为时尚配件。

柏林的The Corner、洛杉矶的Maxfield、以及在东京及伦敦的Dover Street Market都在其网站上表示，4月24日店内将会贩卖Apple Watch。Maxfield将会提早两个小时开店，且已经准备好迎来人潮。

Cross Research分析师Shannon Cross表示，苹果可能会使用预订的方式来让消费者体验臻于完美，做法包括让购买Apple Watch的客户在店内获得更多的关照，并在假日旺季之前增加更多应用程序。

“他们是从长远的观点来看，希望能够确定产品能够成功。”Cross称。“有许多智能手表到最后都被搁置不用了。”(完) (编译 李春喜/王丽鑫/张明钧; 审校 郑茵/徐文焰)