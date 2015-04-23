《焦点》苹果周五将低调开卖Apple Watch，试探智能手表市场需求

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
事实上，周五开始贩售手表的店面，将只有少数的高档专卖店及百货公司，苹果希望藉此协助其将手表定位为时尚配件。
柏林的The Corner、洛杉矶的Maxfield、以及在东京及伦敦的Dover Street Market都在其网站上表示，4月24日店内将会贩卖Apple Watch。Maxfield将会提早两个小时开店，且已经准备好迎来人潮。
Cross Research分析师Shannon Cross表示，苹果可能会使用预订的方式来让消费者体验臻于完美，做法包括让购买Apple Watch的客户在店内获得更多的关照，并在假日旺季之前增加更多应用程序。
“他们是从长远的观点来看，希望能够确定产品能够成功。”Cross称。“有许多智能手表到最后都被搁置不用了。”(完) (编译 李春喜/王丽鑫/张明钧; 审校 郑茵/徐文焰)
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。