港报财经评论：癫市寻宝，创银概念估值皆可取--信报4月23日

癫市寻宝，创银概念估值皆可取/ 习广思

中证监上周五收市后带来的震荡，经澄清及人行降准后，已烟消云散。上证综指昨天创新高，这头任性的狂牛有点像脱缰之马。恒指重返28,000点之后争持，经周一大跌后，市况迅速收复，近月升浪三宝港交所 、腾讯 及平保 看来已完成回气，领导指数再上。今次反弹更多了中移动 ，该股首季业绩佳，周二股价破顶。相信恒指在迈向3万点的路途上，这四大天王将领导大市。4G的推出为中资电讯股带来新希望，今年以来，中移动、联通 及中电信 的升幅分别达26.5%、39%及27.8%。从中移动首季业绩可见，4G业务的影响日增，收入扭转了去年的跌势，按年升3.9%，EBITDA升2.8%，每月每户平均收入为59港元，比第四季的58港元有改善。期内，4G客增长5,300万户，全年增加2亿4G客的目标应该没问题。中移动首季4G客1.43亿个，占中移动总用户人数8.15亿的17.5%，增长空间仍大。

除了中资电讯股，另一类值得买的股票是香港证券股，昨天这批股份普遍高开，但有些高位回吐，表现最佳的是今天供股权除净的海通国际 ，升了13.9%；其次是国泰君安 ，升9.1%。目前，本地证券股并不廉宜，历史市盈率普遍20倍至25倍，投资者于现价仍追捧，相信是看好未来一两年盈利可以倍数增长。若嫌此板块贵，可把视线转向本地银行股，中银香港 披露，本月中国内地客于该行开设港股户口的数目激增4倍。至于去年2月变身中资银行的创兴银行 ，相信亦可受惠北水南下。

创兴银行的证券业务去年分项盈利为7,348万港元，规模不算大，但若以目前香港券商的市盈率25倍计，市值都有18亿港元，占创银95亿港元市值近20%。去年2月，广州市政府旗下的越秀集团收购了创银后，去年业绩已有明显变化，扣除前一年出售创兴银行中心的盈利后，多赚42%，达7.93亿港元；净息差按年增加32基点，总资产增27%，客户贷款增长26%。该公司解释，是跨境贸易融资及企业借贷增长所致。澳门及中国内地的税前盈利贡献2.04亿港元，前一年只是9,026万港元。

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欧罗兑美元欠动力爆升/ 苏子

根据某美资交易商的投机情绪指数（可视作相反理论指标），目前有近65%的散户投资者以沽出欧罗兑美元为主，反映欧罗兑美元经过近四个交易天在10天及20天平均线间争持，最终顺利向上突破20天平均线阻力的机会较高，但由目前日线ADX线仍在正负两条Di线以下，反映欧罗兑美元即使向上出较大突破，亦未必有足够动力展开更有力的单边上升浪。

换言之，即汇价较大机会在破位后仍会继续受制于50天平均线阻力及1.1心理关口，但留意稍后欧罗兑美元若升至50天平均线阻力附近时，却未见出现较大沽压大幅回落，反而只是缓慢地逐步升至1.1心理关口以上，那便要提防汇价可能在一片看淡声中继续走高，只是上升的速度较慢而已。若真的出现此情况，担心上月26日所造的1.1052高位阻力，将会顺利突破，随后将挑战去年12月16日的1.257高位，跌至上月13日的1.0461低位38.2%的反弹目标，甚至100天平均线阻力。

美元兑日圆的10天、20天、50天及100天平均线，分别处于119.55、119.62、119.8及119.32，这四条平均线的差距不足50点子，即是已汇聚一起，故短期内汇价随时向某方向出现重大突破的机会极高。短线而言，若美元兑日圆乏力保持在100天平均线以上波动，即整体走势成功保持在上述四条平均线以下争持的话，汇价最终向下作出重大突破的可能性极高。

目前市场上绝大多数散户投资者也相信美元兑日圆可以继续走高及再创今年新高，因此国际大户找个藉口把汇价突然一下子大幅推低，以触发上述散户投资者的止蚀沽盘图利的诱因的确存在。稍后一旦美元兑日圆失守上周五的118.54低位收市，料3月26日的118.3低位支持，将有甚高机会跌破，随后将朝着去年10月15日的105.19低位，升至上月10月的122.02高位38.2%调整目标，迈进的机会大增。目前美元兑日圆要升破本月14日的120.18高位阻力收市，才可避免向下作出重大突破。

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