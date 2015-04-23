港报财经评论：TMT已跌够，随时再开车--经济日报4月23日

TMT已跌够，随时再开车/ 林瑞芬

经周二看好的投资者大反击，中、港股市持续升势，投资者随波逐利。上证指数昨报4,398，升2.4%。国指报14,669，升1%；恒指报27,933，升0.3%，大市成交额1,878亿港元。大时代，不想用脑刨股，指数型ETF帮到你，盈富基金 、恒生H股ETF 等都是逢低收集之选。个股而言，则要按国策、估值发掘。

降准之后，申万宏源认为，对经济来说，除了货币政策之外，还会有更多的“组合拳”打出来。可以期待未来有更多的保增长政策出台，包括7大工程包（重大网路工程、健康养老、生态环保清洁能源、粮食水利、油气、交通、矿产）的加快实施；加快落实城镇化部署；定向的信贷和资金安排；减税降费以及非常规政策等。对保增长憧憬一日未完，中、港股市都不会那么快升完。内房股昨整体表现不俗，万科 涨7.4%、华润置地 涨5.6%、远洋地产 、融创中国 更大涨10.6%及10.9%。刺激经济周期已展，正如前反覆强调内房股在估值相对低下，在狂牛市中稳步攀升较适合稳健派之选。

相信中国内地推动中资出海之趋势持续，早前热捧的“互联网+”概念股、科技股、手游股等TMT港股的调整视为低吸机遇。最主要看中国内地创业板股指数升势还未停，那边的中、小型股份估值在不断提升，港股同类股份相对仍是平。配合图势分析，多只TMT股份的RSI技术指标，已从超买区90水平楼上有所回落，相关股份强势论，料回调不会穿50，而大多也自3月初以来升浪后调整达一半或0.382倍，料正开始吸引买盘再收集，短期调整随时完成再开车。手游股类，拟转主板的IGG 在近6.2港元见缓跌势，此水平接近升浪的一半调整，昨收6.91港元，有随时再踏升途的动力。该股预测PE为13.5倍，对比起中国内地同类股份掌趣科技137倍预测PE水平不贵。IGG2014年全年赚6,637万美元，同比增长达8.55倍，现时手机游戏业务贡献集团85.3%的收入。

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小微贷成亮点，民行有力再上/ 余少文 中港两地股市齐升，只是国企指数升势明显不及A股。至于民生银行 首季盈利只有单位数增长，但胜在小微贷业务紧贴中国政策，有助推动股价寻顶。中国内地股市昨日走高，当中上证综合指数终升至今年目标4,400点，沪深两市成交额合计超过1.65万亿人民币。而国企指数升138点或1%，收报14,669点，成交额344亿人民币，86%主板H股随大市上升；至于红筹指数升120点或2.2%，收报5,502点，成交额135亿人民币。 大市反弹是预期之内，或是太多人担心后市要调整，故急于减持及令市况早前震荡。只是愈多人看调整，大市即使调整，幅度也有限，一如美股去年不断有人看淡则一路上升。所以在热钱持续流入下，大市走高并不出奇，只是未能深度调整然后低吸，有点可惜而已。总之在目前不明朗市况下，读者要严守止赚蚀位，至少可以持盈保泰。 由于中国内地3月外汇占款减少1,565亿人民币，是七年来最大的跌幅，是人民银行早前一口气下调1%存款准备金率的原因。只是外汇占款去年下半年开始缩减，去年12月至今年3月，只有2月增加，其他三个月都减少至少1,000亿人民币，四个月内减少3,409亿人民币，相信外汇占款缩减情况会持续下去，今年全年有机会按年下跌。在缩减因素下，有理由相信央行未来会继续降准，以对冲外汇占款减少，只是对股市的刺激程度有多大则有待观望。 至于内银股业绩，民行率先派发，今年首季赚133.8亿人民币，按年升5.5%，每股盈利0.39人民币，每股资产净值7.42人民币，以昨日收市价11.08港元计算，市帐率1.2倍。而展望全年，按彭博综合证券商预测，料民行今年盈利约466亿人民币，每股盈利约1.38人民币，按年增长约5%，预测息率只有2.5厘，如按PE、息率和市帐率作比较，只有预测PE较为吸引，因为得6.4倍，相反市帐率和息率则略欠吸引力，故股价升至现水平暂宜观望。

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