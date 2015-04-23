港报社评：务实走民主路，免N年原地踏步--星岛日报4月23日

让五百万合资格港人两年后一人一票选出特首的政制发展方案，昨日正式提交立法会。大部分泛民主派议员退场，抗议方案跳不出人大常委会去年8月31日决定的框架。不过，中央已经表明不会做无原则的让步，议员要充分考虑否决政改方案，令社会稳定和民主进展承受的沉重代价，不要做民主路上的绊脚石。

政改方案正式出台，建制和泛民展开新一轮的民意战，部分狙击行动和两派冲突，可能吸引不少人的注意力，但是社会讨论是否接受方案，不应偏离方案本身的具体内容，以及在本港宪制地位和政治现实下的可行性，无谓对中央撤回「八三一决定」抱不切实际的幻想。

港澳办昨日对方案的评价是「合法可行，理性务实」。换言之，在政改五部曲中，如果立法会有三分二票通过决议案，完成第三部曲，则余下两部曲，即特首同意及呈交人大常务委员会批准及备案，相信会水到渠成。究竟本港民主进展会出现重大突破，还是停滞不前，关键在立法会。

如果立法会否决方案，社会加剧内耗，中央只会更不放心，五年后即使再搞政改，框架不会放宽，本来两年后就可以实现的普选特首梦想，不知要再拖到何年何月。 在今次政改谘询过程中和大部分民意调查，显示支持立法会通过方案的受访者比反对者多。议员绝对不应扼杀市民的选择权。

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