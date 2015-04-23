港报社评：普选方案展民主空间，2017一定要得--文汇报4月23日

特区政府昨日正式公布2017年特首普选方案，这是一个合宪、合法、合情、合理的特首普选方案，为香港民主发展向前跨出最大、最坚实的一步。

特区政府提出的普选方案既符合基本法和全国人大常委会有关决定，又符合香港实际情况，兼顾香港社会各阶层、各界别的利益和诉求，是迄今为止香港史上最民主的行政长官选举方案，所包含的民主成分前所未有。

特区政府严格依法办事，集思广益，充分顾及政治现实和实际操作等因素，所提出的方案符合五大要求：一是符合基本法和人大决定的有关规定，符合香港特区作为直辖于中央人民政府的地方区域的宪制地位；二是符合基本法有关特区政治体制设计的四大原则，即兼顾社会各阶层利益、有利于资本主义经济的发展、循序渐进和适合香港实际情况；三是在实际操作上是切实可行、具透明度，并有利于确保选举能公开、公平、公正地进行；四是能有助回应社会各界人士要求如期落实行政长官普选、让香港政制向前发展，不要原地踏步的强烈诉求；五是在众多不同的意见中力求平衡，能争取多数市民、立法会、行政长官及中央接受，让普选行政长官的目标得以落实。

一些反对派议员至今仍然声称要否决符合人大「8．31」决定的普选方案，有违香港的主流民意。若此次普选方案被否决，普选的前景就极不确定，不知何时才能重启政改讨论。 掌握关键少数票的反对派议员，应以香港整体和长远利益为依归，务实负责地考虑大多数市民的意愿和政治现实，顺应主流民意，让普选方案在立法会通过。

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