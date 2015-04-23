港报社评：政改方案未搭下台阶，2017普选特首难乐观--明报4月23日

政府公布2017年特首普选方案，泛民议员的回应是坚持否决；若停留在这种状态，则方案够票通过的可能性极低，政改将原地踏步。

当年草拟《基本法》，各方对具体议题的分歧与今次政改争拗不遑多让，不过当时即使再争再吵，大家仍然寻求办法解决，今次政改的争拗从一开始就未稍为遏止，分歧也未收窄过。事实上，各方从未尝试缩窄分歧，反映出北京和香港反对阵营在香港政制问题上，都缺失解决问题的能力。

政府的普选安排只能是8．31决定框架局限下制定的方案，这在历经了近两年的争拗，加上长达79日的占领行动，促使泛民议员被牢牢綑绑一起，要他们这样就回心转意，看来似乎与现实脱节。例如有建议政改决议案写明可以优化，争取部分议员转呔，现在连这个也付诸阙如，使人觉得当局的立场是否硬得有点过头了。

公布政改方案之后，行政长官梁振英和政改三人组傍晚到美孚宣传，有示威者到场抗议；梁振英及官员的发言与现场的抗议声音夹杂，类似场面在未来一段日子将会在各区重演。这是因为政府声言问责班子落区争取市民支持政改，意图以民意向泛民议员施压，而泛民议员则表明发起「反袋住先」行动，与政府大打民意战。这般态势，反映朝野无意寻求妥协，现在只能寄望「战线」不致脱轨，以免酿成乱局影响社会安宁和秩序。

我们仍然期望北京与香港反对阵营重拾解决问题的能力，透过实质商讨，寻求妥协，落实2017年特首普选，扭转「统统皆输」局面，把香港从由盛转衰的分水岭拉回来。

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