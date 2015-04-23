港报社评：放弃得寸怎进尺，普选最怕“待一世”--信报4月23日

政务司司长林郑月娥昨天在立法会正式公布政改方案，以不太讨好的「一定要得」作为口号推销。就在政改方案公布以后，一次又一次表明立场必定投下反对票的23名泛民议员离场抗议，人去椅空的议事堂剩下公民党汤家骅的孤独身影。汤家骅始终声称会否决政改方案，他明言对于泛民的姿态感到厌倦，不再参与「三日一记招、五日一联署」。

泛民拒绝支持政改方案的原因是不信任中央，认为「袋住先」等于「袋一世」，立场并不激进的温和声音难免要问，假设中央确是信不过，甚至假设北京不介意搬龙门，泛民如何说服公众，否决了政改方案之后会从中央手上得到一个符合国际标准的真普选？现在因为害怕「袋一世」而不惜一拍两散，宁愿原地踏步继续任由小圈子选特首，到头来是否会出现等到白发苍苍也袋里空空的「待一世」？既然认定中央是小人，那么就不应该自命为君子，必须以小人的心思忖度之，今天不给你真普选，明天一样不给你真普选，后天依旧不给你真普选。那就是说，若然因为政改方案不完善而拒绝接受，美其名曰扞卫尊严，日后可能什么也没有，香港人将会更加缺乏尊严地生活于连一人一票也欠奉的政治环境。