港报社评：市民陷两难，“袋住先”要先释忧--经济日报4月23日

港府昨公布2017年特首选举方案，公众既感方案与期望存在落差，又忧政改一旦触礁或令民主路更难行。港府若要打政改民意战，关键须解「袋住先」是否「袋一世」之忧。

港府要推政改过关，需争取更多市民愿支持方案，从而推动泛民议员重新考虑投票立场，这需靠民意战游说公众。但打民意战的不单港府，泛民亦表明会向公众宣扬「袋住先」等同「袋一世」，图推升否决政改的社会氛围。

港府要争取民意支持，关键是要让市民更深入了解「袋住先」的含义，是否如泛民所指一旦接纳不理想的方案，未来便没调整空间，此至少有两方面待港府详细解释，以游说市民。

其一，2017年特首选举提名方式须依「831决定」，但港府能否透过本地立法方式，优化提委会的组成？如将公司票改作个人票、改革个别界别提委产生方式等，以最大程度提高特首提名程序的民意基础。

其二，泛民指「袋住先」即「袋一世」，港府更应尽力释疑，就算未能承诺2017年后的民主蓝图，至少应进一步阐述将来的民主化空间，如2020年立会功能组别可如何改革，以及2022年特首选举的提名门槛有没有空间调整等，让市民看到「袋住先」之后，政制民主化仍有向前走的希望。

港府既表示推动政改「一定要得」，中央更强调通过政改是「硬任务」，中央与港府就应更积极释除市民对「袋住先」的疑虑，让市民可更理性、务实、全面判断应否「袋住先」。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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