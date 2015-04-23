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亚洲 | 2015年 4月 23日 星期四 10:17 BJT

更新版 1-韩国个股：三星电子拟再砸逾90亿美元以扩大芯片厂产能--MoneyToday

三星发言人表示，该公司尚未决定任何进一步的投资，也没有敲定新厂将生产哪些产品。

新厂将坐落于首尔以南的平泽市。关于新厂的计划令一些人士对行业中期前景感到担忧。

三星及其同业对手SK海力士 公布最近数季的记忆体晶片获利强劲，部分得益于整个行业谨慎进行产能管理，支撑了DRAM与NAND晶片价格。

三星曾表示，将力争实现记忆体晶片获利的可持续增长，暗示该公司不会挑起价格战。

该公司2014年晶片业务资本支出规模为14.3万亿韩元。分析师曾表示，该公司宣布的新厂投资符合其惯常的支出习惯，因为这笔支出将分摊到几年中。(完)

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