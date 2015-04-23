更新版 1-韩国个股：三星电子拟再砸逾90亿美元以扩大芯片厂产能--MoneyToday

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
三星发言人表示，该公司尚未决定任何进一步的投资，也没有敲定新厂将生产哪些产品。
新厂将坐落于首尔以南的平泽市。关于新厂的计划令一些人士对行业中期前景感到担忧。
三星及其同业对手SK海力士 公布最近数季的记忆体晶片获利强劲，部分得益于整个行业谨慎进行产能管理，支撑了DRAM与NAND晶片价格。
三星曾表示，将力争实现记忆体晶片获利的可持续增长，暗示该公司不会挑起价格战。
该公司2014年晶片业务资本支出规模为14.3万亿韩元。分析师曾表示，该公司宣布的新厂投资符合其惯常的支出习惯，因为这笔支出将分摊到几年中。(完)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。