更新版 1-中国外汇：跨境资本流动仍将呈震荡走势，能抵御外部冲击--外管局

* 外管局称当前中国确实存在资本流出

* 但资本流出是意料之中的有序调整

* 未来跨境资本流动仍将呈震荡走势

* 企业加速调整资产负债结构

路透北京4月23日 - 中国国家外汇管理局国际收支司司长管涛周四称，美国货币政策正常化和美元升值对中国资本流动影响逐渐显现但冲击有限，未来跨境资本流动仍将呈现震荡走势。中国有能力并有信心抵御外部冲击.

他在外管局新闻发布会上并称，今年以来人民币汇率双向波动加强，跨境资金呈现流出压力。外管局暂时不会采取新的控制资金流出的措施,但相关风险不能掉以轻心，不排除部分企业债务负担过重，存在货币错配的现象。

“可以概括为三句话：一是当前我国存在资本流出现象；二是当前资本流出是意料之中的有序调整，不能简单等同于隐秘的、违法违规的资本外逃；三是未来我国跨境资本流动仍将呈现振荡格局。”他称。

管涛表示，当前外汇市场运行依然平稳且总体符合调控和改革目标，国际收支一定规模以内的顺差或者逆差都属于平衡的范畴。未来中国跨境资本流动仍将呈现振荡走势。

他认为，如果导致一季度资本流出的因素继续发挥作用，未来可能促使中国延续跨境资本流出趋势。但中国经济体量较大、货物贸易顺差较多、外汇储备充裕、人民币汇率弹性增加，这意味着中国在应对资本流动冲击方面有较大的回旋余地。

“即便前期人民币汇率交易价达到或接近浮动区间上限时，市场外汇供给依然充足，没有出现市场恐慌。”他表示。

今年一季度人民币兑美元即期 累计微升0.07%，期间一度持续近一个月逼近跌停位，并于3月初创下近29个月新低，但自两会（全国人大和政协会议）后一波急升又收复失地。

管涛在介绍一季度中国外汇收支状况时称，一季度银行结售汇与代客涉外收付款差额走势分化，跨境资金流动振荡进一步加剧，主要体现了同期进出口顺差较前2个月大幅收窄的影响。同时，藏汇于民的效果继续显现，企业加速外汇贷款和对外债务偿还。

一季度，剔除汇率因素影响，银行结汇同比下降20%，售汇增长41%，结售汇逆差914亿美元，较2014年四季度扩大97%；银行代客涉外收入与上年同期基本持平，对外付款同比增长1%，涉外收付款顺差312亿美元，同比下降29%，但改变了过去两个季度持续逆差的局面。

3月银行结售汇连续第八个月录得逆差，规模4,062亿元人民币（等值660亿美元）创2010年有记录以来最大。其中，银行代客结售汇逆差3,562亿元，为连续第七个月逆差且亦创2010年来最大规模；银行自身结售汇逆差499亿元。

一季度，衡量结汇意愿的银行代客结汇占涉外外汇收入的比重（即结汇率）为69%，较2014年四季度下降3个百分点，同比下降8个百分点。受此影响，同期境内外汇存款增加783亿美元，同比多增394亿美元。

**企业加速调整资产负债结构**

管涛认为，当前资本流出是可预期、可解释和可承受的，资本流出的主要渠道仍然是藏汇于民和债务去杠杆化，反映了市场主体顺周期的财务运作，企业加速偿还外汇贷款和对外债务。

数据显示，剔除跨境人民币因素以后，一季度银行代企业和个人涉外外汇收付逆差219亿美元，可比口径的银行代客结售汇逆差795亿美元，两者相差576亿美元，基本上可以用同期银行新增境内外汇存款大于外汇贷款778亿美元来解释。

“也就是说，企业有了外汇不卖，变成外汇存款持有，这进一步扩大了结售汇逆差。与此同时，企业对外进口支付和债务偿还加快。”他并指出，一季度企业的远期结售汇由以前的顺差变为逆差，银行为了对冲远期结售汇的敞口，在市场上提前买入286亿美元的外汇，进一步增加了当期银行部门的对外资产运用。

管涛还强调，从中国外币外债风险指标看，除了短期外债占比以外，目前其他对外债务安全性指标都在国际警戒线标准以内，对外债务总体是安全的。

管涛表示，进入2015年以来全球经济延续不平衡的温和复苏态势，国内经济发展步入新常态，“在这种内外部环境下，我国跨境资金流动振荡加剧，近期呈现一定流出压力，主要体现了境内市场主体本外币资产负债结构的优化调整。”他表示。