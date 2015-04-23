中国贸易：5月起取消钢铁颗粒粉末、稀土、钨、钼等产品出口关税--财政部

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透北京4月23日 - 中国财政部周四称，5月1日起取消钢铁颗粒粉末、稀土、钨、钼等产品的出口关税，并对对铝加工材等产品出口实施零税率。
根据财政部网站刊登的出口关税调整表显示，调整前的稀土金属税率为25%，涉及取消关税的逾80个商品，调整前的税率分别从5%，10%，15%和25%不等。（完）
欲参看详情请点选财政部网站(www.mof.gov.cn/index.htm) (发稿 沈燕; 审校 杨淑祯)
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路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。