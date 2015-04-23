日本股市：日经指数触及15年新高，券商股和大盘股表现亮眼

野村控股 上涨4.2%至一年高位，自周三以来股价已跳涨逾10 %。大和证券 攀升2.9%。 大型股日本烟草 涨幅居前，上扬4.8%。按市值计算，日本烟 草是日经指数第六大成分股。 东京证交所券商类指数 上涨3.4%，触及去年1月以来最高 位。投资者本周积极买入银行股 、其他金融股 和保 险股 ，称这类股票相对便宜。 “银行类股过去几年表现不佳，使其价值被过分低估，”瑞士信贷股 票销售部门主管Stefan Worrall表示。其并称，美国银行业者公布了强劲 业绩，可能吸引市场也关注日本业者。 东证股价指数 上涨0.4%，触及七年半高位1,633.81点；JPX- 日经400指数 涨0.5%，触及纪录新高14,825.53点。 (完)