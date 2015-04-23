日本股市：日经指数触及15年新高，券商股和大盘股表现亮眼

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
野村控股 上涨4.2%至一年高位，自周三以来股价已跳涨逾10 %。大和证券 攀升2.9%。 大型股日本烟草 涨幅居前，上扬4.8%。按市值计算，日本烟 草是日经指数第六大成分股。 东京证交所券商类指数 上涨3.4%，触及去年1月以来最高 位。投资者本周积极买入银行股 、其他金融股 和保 险股 ，称这类股票相对便宜。 “银行类股过去几年表现不佳，使其价值被过分低估，”瑞士信贷股 票销售部门主管Stefan Worrall表示。其并称，美国银行业者公布了强劲 业绩，可能吸引市场也关注日本业者。 东证股价指数 上涨0.4%，触及七年半高位1,633.81点；JPX- 日经400指数 涨0.5%，触及纪录新高14,825.53点。 (完)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。