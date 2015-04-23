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亚洲 | 2015年 4月 23日 星期四 10:29 BJT

日本股市：日经指数触及15年新高，券商股和大盘股表现亮眼

野村控股 上涨4.2%至一年高位，自周三以来股价已跳涨逾10
%。大和证券 攀升2.9%。
    
    大型股日本烟草 涨幅居前，上扬4.8%。按市值计算，日本烟
草是日经指数第六大成分股。
    
    东京证交所券商类指数 上涨3.4%，触及去年1月以来最高
位。投资者本周积极买入银行股 、其他金融股 和保
险股 ，称这类股票相对便宜。
    
    “银行类股过去几年表现不佳，使其价值被过分低估，”瑞士信贷股
票销售部门主管Stefan Worrall表示。其并称，美国银行业者公布了强劲
业绩，可能吸引市场也关注日本业者。
    
    东证股价指数 上涨0.4%，触及七年半高位1,633.81点；JPX-
日经400指数 涨0.5%，触及纪录新高14,825.53点。
(完)

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