《国际主要央行公开市场操作一览》--4月23日

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透上海4月23日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)3月会议记录显示，会上决策者承认海外经济给美国经济构成风险，且年初经济表现疲弱，但他们仍充分相信，美国经济的复苏力道将继续为联储在今年晚些时候升息奠定基础。
欧洲央行1月宣布一项印钞购买公债的计划，将向孱弱不振的欧元区经济注资逾万亿欧元，为振兴经济进行最后一搏，在公开市场则继续通过反向交易方式投放流动性。3月该央行和欧元区成员国央行已经开始根据量化宽松计划购买公债。
去年10月末日本央行进一步扩大其大规模货币放松政策，决定加快扩大基础货币的速度，至每年80万亿(兆)日圆(7,260亿美元)左右。之前年度目标为60-70万亿日圆；台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。
**美国**
以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:
操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率
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4/22 隔夜逆回购 -1,141.48 0.05%
4/21 隔夜逆回购 -1,148.00 0.05%
4/20 隔夜逆回购 -1,114.16 0.05%
4/17 三天逆回购 -1,033.83 0.05%
4/16 隔夜逆回购 -782.93 0.05%
《本周主要新闻》
--美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员4月16日对于究竟何时应该开始升息，再度公然意见相左，突显出主席叶伦在今年稍晚某个时候升息一事上难以建立共识。
**欧洲**
欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性。具体如下:
操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率
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4/21 七天期反向交易 957.367 0.05%(固定利率)
《本周主要新闻》
--欧洲央行(ECB)总裁德拉吉表示，欧洲央行有信心欧元区成长将更为强劲，通胀重返该行的中期目标也将“不会过度延迟”。
**日本**
以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:
日本央行活期账户余额(10亿日圆)
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周三 207,030
上周三 211,570
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当期变化 -4,540
金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。
日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括回购和买断。
《本周主要新闻》
--日本央行总裁黑田东彦周四表示，随着经济继续温和复苏，日本趋势通胀稳步上升。
**台湾**
台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率继续持稳于0.93%。
《本周主要新闻》
--台湾央行周三公布，共发行2,255.5亿台币存单。与当日存单到期金额2,257.5亿台币相较，存单发行余额减2亿。
--台湾央行周二公布，共发行5,648亿台币存单。与当日存单到期金额5,659亿台币相较，存单发行余额减11亿。
--台湾央行周一公布，共发行629亿台币存单。与当日存单到期金额616亿台币相较，存单发行余额增13亿。 (完)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。