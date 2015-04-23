《国际主要央行公开市场操作一览》--4月23日

路透上海4月23日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)3月会议记录显示，会上决策者承认海外经济给美国经济构成风险，且年初经济表现疲弱，但他们仍充分相信，美国经济的复苏力道将继续为联储在今年晚些时候升息奠定基础。

欧洲央行1月宣布一项印钞购买公债的计划，将向孱弱不振的欧元区经济注资逾万亿欧元，为振兴经济进行最后一搏，在公开市场则继续通过反向交易方式投放流动性。3月该央行和欧元区成员国央行已经开始根据量化宽松计划购买公债。

去年10月末日本央行进一步扩大其大规模货币放松政策，决定加快扩大基础货币的速度，至每年80万亿(兆)日圆(7,260亿美元)左右。之前年度目标为60-70万亿日圆；台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率

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4/22 隔夜逆回购 -1,141.48 0.05%

4/21 隔夜逆回购 -1,148.00 0.05%

4/20 隔夜逆回购 -1,114.16 0.05%

4/17 三天逆回购 -1,033.83 0.05%

4/16 隔夜逆回购 -782.93 0.05%

《本周主要新闻》

--美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员4月16日对于究竟何时应该开始升息，再度公然意见相左，突显出主席叶伦在今年稍晚某个时候升息一事上难以建立共识。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性。具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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4/21 七天期反向交易 957.367 0.05%(固定利率)

《本周主要新闻》

--欧洲央行(ECB)总裁德拉吉表示，欧洲央行有信心欧元区成长将更为强劲，通胀重返该行的中期目标也将“不会过度延迟”。

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 207,030

上周三 211,570

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当期变化 -4,540

金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。

日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括回购和买断。

《本周主要新闻》

--日本央行总裁黑田东彦周四表示，随着经济继续温和复苏，日本趋势通胀稳步上升。

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率继续持稳于0.93%。

《本周主要新闻》

--台湾央行周三公布，共发行2,255.5亿台币存单。与当日存单到期金额2,257.5亿台币相较，存单发行余额减2亿。

--台湾央行周二公布，共发行5,648亿台币存单。与当日存单到期金额5,659亿台币相较，存单发行余额减11亿。

--台湾央行周一公布，共发行629亿台币存单。与当日存单到期金额616亿台币相较，存单发行余额增13亿。 (完)