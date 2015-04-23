国际油市：油价延续升势，因也门持续遭到轰炸

0153GMT，布兰特原油期货 涨32美分，至每桶63.05美元，周三结算价涨65美分。

美国6月原油期货合约 涨35美分，至每桶56.51美元。周三收跌45美分。

美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据令美国指标油价承压。数据显示，上周美国原油库存 增加532万桶，至4.89亿桶。路透调查的分析师原先预期为增加290万桶。

这是原油库存连续第15周增加，使得美国商业原油库存升至纪录高位。

EIA还表示，上周美国石油产量出现四周来的第三次下滑。

但一些专家称，EIA数据具有误导性，尽管原油钻机数量下降，但美国页岩油产量可能还没下降。

参加休斯顿CERA行业会议的高管称，尽管前几个月油价暴跌导致产油吸引力下降，但鉴于美国页岩井压裂成本降速超出预期，预计生产商可能会继续产油。(完)

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