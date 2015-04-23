企业合并：美国FCC建议就Comcast收购时代华纳有线案举行听证--WSJ

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透华盛顿4月22日 - 华尔街日报(WSJ)周三援引知情人士报导称，美国联邦通讯委员会(FCC)的员工已经提出建议，就Comcast Corp 以450亿美元收购时代华纳有线(Time Warner Cable) 一案举行听证会。
华尔街日报称，这项建议实质上是把这项并购案的的命运交在行政法法官的手上，会被视为是FCC不认为这起交易符合公众利益的强烈讯号。(完) (编译 张明钧; 审校 于春红)
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。