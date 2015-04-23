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货币新闻 | 2015年 4月 23日 星期四 10:35 BJT

企业合并：美国FCC建议就Comcast收购时代华纳有线案举行听证--WSJ

路透华盛顿4月22日 - 华尔街日报(WSJ)周三援引知情人士报导称，美国联邦通讯委员会(FCC)的员工已经提出建议，就Comcast Corp 以450亿美元收购时代华纳有线(Time Warner Cable) 一案举行听证会。

华尔街日报称，这项建议实质上是把这项并购案的的命运交在行政法法官的手上，会被视为是FCC不认为这起交易符合公众利益的强烈讯号。(完) (编译 张明钧; 审校 于春红)

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