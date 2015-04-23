台湾汇市：台币兑美元盘初随亚币走弱，外资汇出

路透台北4月23日 - 台币兑美元 周四盘初略微走贬。交易员指出，国际美元再走强，但未脱先前区间，这令亚币盘初偏弱，外资稍有汇出。

汇银人士说，大多数的外资保管银行汇出，但也见特定的大型银行抛汇。而国际美元虽走强但也未突破日前的高位，因此预估外资虽汇出，但力道也不会太大。

〞而且今天股市很强。〞一位小型商银交易员说。

本地时间10：31，大盘加权股价指数 升1.36%，报9,743.28点，其表现优于区域股市。至于韩元兑美元 盘初至1,083.7，上日收在1,079.6。

市场人士预估，今日台币实质交易暂估在31.07-31.110间交投。早盘主要交易区间落在31.078-31.102；上交易日区间则在31.020-31.088。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF)中，一个月期美元/台币换汇点折价幅度变化不大。一个月远汇报价 暂在31.055/31.065左右，上日纽约盘收在31.045。

交易员预测今日集中交易区间：

•31.07-31.110

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