台湾股市：盘中触及逾七年最高位，权重股领涨

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透台北4月23日 - 台湾股市周四上扬1.4%，创逾七年来最高盘中水 平，金融服务公司和权重股领涨，加入亚洲其他股市的上涨队列。 0215 GMT，加权股价指数 跳升至9,747.68点，上日涨0.8%。 涨幅居前的版块中，金融保险类指数 大涨3.6%，电子类指数< .TELI>升1.1%。 全球晶圆代工龙头台积电 上扬2.1%。台湾最大金融控股公 司--国泰金 跳涨4.1%。(完)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。