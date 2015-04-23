版本:
中国
亚洲 | 2015年 4月 23日 星期四 10:40 BJT

台湾股市：盘中触及逾七年最高位，权重股领涨

路透台北4月23日 - 台湾股市周四上扬1.4%，创逾七年来最高盘中水
平，金融服务公司和权重股领涨，加入亚洲其他股市的上涨队列。
    
    0215 GMT，加权股价指数 跳升至9,747.68点，上日涨0.8%。
    
    涨幅居前的版块中，金融保险类指数 大涨3.6%，电子类指数<
.TELI>升1.1%。
    
    全球晶圆代工龙头台积电 上扬2.1%。台湾最大金融控股公
司--国泰金 跳涨4.1%。(完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐