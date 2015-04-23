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亚洲 | 2015年 4月 23日 星期四 10:55 BJT

台湾债市：五年债殖利率早盘走高，反应美债及台股大涨利空

路透台北4月23日 - 台湾五年公债104/6期 殖利率周四盘初走高。交易员表示，由于美国10年公债殖利率上日大幅弹升，及台股早盘涨势凌厉，令104/6殖利率持续走扬突破季线1.02%关卡。

他们并指出，104/6殖利率先行测试季线1.02%附近，但因市场资金仍显充沛对短券较为有利，在1.02%上方买盘意愿仍在，后续关注买盘力道强弱。

〞今天就反应两件事，美债(殖利率)弹、台股大涨。〞一位大型民营银行台债交易员说。

受惠于美股收高，亚股普遍走扬，当地时间10:41，台湾股市 早盘上涨1.41%，暂报9,747.24点，表现明显优于其他亚洲股市，其中港股上涨0.93%、韩股涨幅也达0.76%。

美国公债收益率周三上涨，因德债被抛售，促使投资者降低持有其他低风险公债的仓位，30年期美国公债收益率上升至五周最高水平。指标10年期公债 收益率上涨6个基点，报1.972%，为一周半来最高水平。

本地时间10:47，04/6殖利率升1.56，报1.0235%。

指标公债今日预估主要交投区间：

* 五年公债104/6 ：1.01-1.03%

以下为最新相关报导连结：

--《综述》美国3月成屋销售劲增至18个月高点，楼市供应亦改善

--美国债市：公债收益率攀升，因德债被抛售殃及其他低风险公债 (完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)

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