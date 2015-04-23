台湾债市：五年债殖利率早盘走高，反应美债及台股大涨利空

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透台北4月23日 - 台湾五年公债104/6期 殖利率周四盘初走高。交易员表示，由于美国10年公债殖利率上日大幅弹升，及台股早盘涨势凌厉，令104/6殖利率持续走扬突破季线1.02%关卡。
他们并指出，104/6殖利率先行测试季线1.02%附近，但因市场资金仍显充沛对短券较为有利，在1.02%上方买盘意愿仍在，后续关注买盘力道强弱。
〞今天就反应两件事，美债(殖利率)弹、台股大涨。〞一位大型民营银行台债交易员说。
受惠于美股收高，亚股普遍走扬，当地时间10:41，台湾股市 早盘上涨1.41%，暂报9,747.24点，表现明显优于其他亚洲股市，其中港股上涨0.93%、韩股涨幅也达0.76%。
美国公债收益率周三上涨，因德债被抛售，促使投资者降低持有其他低风险公债的仓位，30年期美国公债收益率上升至五周最高水平。指标10年期公债 收益率上涨6个基点，报1.972%，为一周半来最高水平。
本地时间10:47，04/6殖利率升1.56，报1.0235%。
指标公债今日预估主要交投区间：
* 五年公债104/6 ：1.01-1.03%
以下为最新相关报导连结：
--《综述》美国3月成屋销售劲增至18个月高点，楼市供应亦改善
--美国债市：公债收益率攀升，因德债被抛售殃及其他低风险公债 (完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。