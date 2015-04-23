香港金融：金管局承接美元沽盘，向市场注资19.38亿港元

香港股市于复活节假期后展现强势，吸引资金持续流入香港市场，港元汇价走强。金管局自4月9日今年首度入市以来，连番承接美元沽盘，至今向市场注入共计566.14亿港元。

根据香港现行的联系汇率制度，港元兑美元的兑换汇率为7.80港元兑1美元。金管局会在7.75港元兑1美元的汇率水平时，从持牌银行买入美元；当触及7.85港元的弱方保证时，会卖出美元，从而让强弱双向的兑换保证能以联系汇率7.80港元为中心点对称地运作。（完） (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)