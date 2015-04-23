路透调查：美国经济第二季料反弹，强势美元构成威胁

调查预计，第三季度末联邦基金利率料为0.375%，低于3月调查时预期的0.50%；并预计2015年底时指标隔夜贷款利率为0.625%，也低于3月调查时预期的0.75%。

“我认为，到今年年底前，我们会有一次(升息)，不太可能有两次，”纽约Miller Tabak首席经济策略师Anthony Karydakis称。

调查预期，美联储追踪的个人消费支出(PCE)物价指数涨幅今年基本保持温和，明年将升向美联储2%的目标水平。