路透调查：美国经济第二季料反弹，强势美元构成威胁

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
调查预计，第三季度末联邦基金利率料为0.375%，低于3月调查时预期的0.50%；并预计2015年底时指标隔夜贷款利率为0.625%，也低于3月调查时预期的0.75%。
“我认为，到今年年底前，我们会有一次(升息)，不太可能有两次，”纽约Miller Tabak首席经济策略师Anthony Karydakis称。
调查预期，美联储追踪的个人消费支出(PCE)物价指数涨幅今年基本保持温和，明年将升向美联储2%的目标水平。
预计扣除食品和能源要素的PCE物价指数今年平均涨幅为1.3%，2016年平均1.7%。(完) (编译 白云/汪红英/张若琪/刘秀红；审校 张涛/杜明霞/王兴亚)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
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路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。