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市场报道 | 2015年 4月 23日 星期四 11:31 BJT

路透调查：美国经济第二季料反弹，强势美元构成威胁

调查预计，第三季度末联邦基金利率料为0.375%，低于3月调查时预期的0.50%；并预计2015年底时指标隔夜贷款利率为0.625%，也低于3月调查时预期的0.75%。

“我认为，到今年年底前，我们会有一次(升息)，不太可能有两次，”纽约Miller Tabak首席经济策略师Anthony Karydakis称。

调查预期，美联储追踪的个人消费支出(PCE)物价指数涨幅今年基本保持温和，明年将升向美联储2%的目标水平。

预计扣除食品和能源要素的PCE物价指数今年平均涨幅为1.3%，2016年平均1.7%。(完) (编译 白云/汪红英/张若琪/刘秀红；审校 张涛/杜明霞/王兴亚)

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