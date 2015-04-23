《焦点》亚马逊烧钱狂欢无休止，一些大型基金耐心耗尽与其分道扬镳

总的来说，华尔街似乎在给这家公司时间。“管理层赢得了‘疑罪从无’的推定，”White Oak Select Growth基金的联席投资组合经理Mark Oelschlager说道，他持有该股已长达八年时间。“我们仍然视他们的核心零售业务为公司的珍宝，他们拥有的这个巨大平台也很难被任何竞争对手所取代。”

路透跟进的45位追踪该股的分析师中，只有两位给出了卖出评级，有27位建议客户积极买入。

“市场整体处于牛市，这放了这家公司一条生路，”Elazar Advisors的分析师Chaim Siegel说，他在4月2日将该股评级调降至相当于“卖出”。他并补充说，虽然目前这家公司的股价很高，但一旦有迹象显示市场整体方向转为向下，其股价就可能大跌。

Bill Smead是来自管理着11亿美元资产的Smead Value基金的资产组合经理，他说尽管他所在的基金总体押注消费者支出将会攀升，但他并未持有亚马逊股票。讽刺的是，个中原因竟是他预计一旦亚马逊开始持续盈利，股价就会大跌，因为持续盈利标志着公司成长期的终结。

“只要是营收大幅增长的题材就没什么问题，但一旦真的开始盈利，他们的估值就将基于此，”而不是基于投资者对亚马逊策略的信任了，他说。“那么苦日子就要来了。”(完)