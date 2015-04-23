路透调查：加拿大经济增长料加快，但增幅可能低于央行预估

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
Enenajor称，加元走强将引发进一步放宽政策的可能性，这可能会给金融稳定构成风险。
不过路透4月调查显示，加元未来一年难翻身。
预期今年多数时间通胀率仍将低于加拿大央行1-3%的目标区间的低档，第四季将会回升至1.4%。
不过这可能亦会加大降息几率，此外家庭创纪录的债务收入比亦令人担忧。
央行亦表达出对无序解决这些失衡可能会冲击经济和通胀的担忧。
对于加拿大火热的房屋市场发生修正会给未来两年经济带来多大风险，分析师看法有分歧。11位分析师认为风险较低，八位预期风险偏高。(完)
(编译 杜明霞/于春红/李爽/孙茉莉; 审校 戴素萍/张若琪/艾茂林)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。