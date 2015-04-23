路透调查：加拿大经济增长料加快，但增幅可能低于央行预估

Enenajor称，加元走强将引发进一步放宽政策的可能性，这可能会给金融稳定构成风险。

不过路透4月调查显示，加元未来一年难翻身。

预期今年多数时间通胀率仍将低于加拿大央行1-3%的目标区间的低档，第四季将会回升至1.4%。

不过这可能亦会加大降息几率，此外家庭创纪录的债务收入比亦令人担忧。

央行亦表达出对无序解决这些失衡可能会冲击经济和通胀的担忧。

对于加拿大火热的房屋市场发生修正会给未来两年经济带来多大风险，分析师看法有分歧。11位分析师认为风险较低，八位预期风险偏高。(完)