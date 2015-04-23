《全球主要央行动态》--4月23日

以下所列为上周四下午至本周四上午(4月16日-4月23日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国**

美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员4月16日对于究竟何时应该开始升息，再度公然意见相左，突显出主席叶伦在今年稍晚某个时候升息一事上难以建立共识。委员会委员对于拖太久才升息，或太快升息，何者风险较大的看法不相上下，如此一来，似乎最终可能要取决于叶伦的倾向。

美国波士顿联储总裁罗森格伦在接受金融时报(FT)采访中表示，包括美联储(FED)在内的世界各国央行可能需要考虑在未来设定更高的通胀率目标，以避免应对经济低增长的问题。

**欧元区**

欧洲央行(ECB)总裁德拉吉表示，欧洲央行有信心欧元区成长将更为强劲，通胀重返该行的中期目标也将“不会过度延迟”。

欧洲央行副总裁冈斯坦西欧周四称，他预计欧元区货币政策在可预见的未来将为宽松。

彭博周二引述了解讨论内容的人士报导，欧洲央行(ECB)内部人员已经准备了一份提案，针对希腊银行业申请紧急流动性援助所提供的担保品，将提高适用的扣减率。彭博报导称，这项举措尚未由欧洲央行管委会正式讨论。欧洲央行拒绝表示意见。 而一位知情人士周三向路透表示，欧洲央行并未就提高希腊银行业者担保品适用的扣减率作出决定，该知情人也拒绝评论欧洲央行是否针对这一选项进行讨论。

欧洲央行执委科尔周三接受希腊报纸Kathimerini采访时表示，欧洲央行将继续向希腊银行业者提供流动性，只要他们仍有偿付能力并且有充足抵押品。

德国商报引述金融界消息来源报导称，欧洲央行(ECB)已提高对希腊银行业的紧急流动性援助(ELA)上限约15亿欧元。该报周三表示，此次调升使得ELA上限增加至755亿欧元。

德国央行周一称，在低失业和薪资上涨背景下，强劲的民间消费将在未来一段时间内维系德国经济复苏，虽然近期工业表现有所放缓。

意大利央行周二批评一项政府计划，该计划拟把2015年政府赤字/国内生产总值(GDP)之比的预估值维持在2.6%，而不利用经济复苏及利率位于纪录低点的优势把预估值降至2.5%。

法国最大银行--法国巴黎银行(BNP Paribas) 营运长Francois Villeroy de Galhau周二一跃成为法国央行总裁可能的继任人选，因其被任命为政府新设立的促进投资委员会负责人。

**英国**

英国央行周三公布的4月会议记录显示，委员们对欧元区前景的看法更为乐观，并预计通胀明年强力回升的可能性加大。英国央行货币政策委员会(MPC)的4月8-9日会议记录显示，委员们一致投票赞成维持利率在0.5%的纪录低位不变，但有两位委员认为这项决议“相当均衡”。

**加拿大**

华尔街日报网站周日报导，加拿大央行总裁波洛兹接受采访时称，目前经济不需要更多“保险”。波洛兹此前曾将1月意外降息称之为向经济提供“保险”。

**日本**

日本央行总裁黑田东彦周四表示，随着经济继续温和复苏，日本趋势通胀稳步上升。 另外，黑田东彦在议会称，就持续时间而言，量化及质化宽松(QQE)是一个开放式的计划。“我们的政策旨在实现物价目标，期间汇率可能波动，但政策并非要直接影响日圆。”

多位消息人士称，日本央行下周可能调降对当前财年的通胀展望，但同时仍将预测未来两年物价涨幅可达2%左右，显示央行坚信经济稳步复苏将令通胀目标有望达成。 另据知情消息人士称，日本央行下周料维持货币政策不变。

日本央行总裁黑田东彦周日表示，如果央行2016年实现让通胀率升至2%的目标并因此开始升息，则可能让金融市场感到意外。

周二一份日本政府文件显示，政府提名丰田汽车顾问布野幸利(YUKITOSHI FUNO)接替森本宜久出任日本央行审议委员。森本宜久的五年任期将在6月结束。森本宜久在10月反对增加货币刺激举措。

**中国**

中国央行周日宣布，周一(20日)起普降金融机构存款准备金率1个百分点，另对农村金融机构等加大定向下调力度。预期此举可释放资金总量约1.2万亿元人民币，以达到降低融资成本、缓解经济持续下行压力的货币政策目标。

中国央行行长周小川表示，中国将继续执行稳健的货币政策，并根据经济和通货膨胀走势进行适应性调整。不过同时强调，全球金融危机以来的经验表明，货币政策可以为结构改革创造机会，但单纯依赖货币政策也会带来风险。

中国人民银行行长周小川表示，目前人民币加入国际货币基金组织(IMF)特别提款权(SDR)货币篮子的评估正在有序进行，中国也会加快自身改革推动这一进程。

中国金融时报周一报导称，中国人民银行研究局局长陆磊指出，在力度方面，此次存款准备金下调旨在对冲外汇占款少增，释放商业银行可贷资金，同时提高货币乘数。

中国人民银行官员李波近日撰文称，目前“结构性”货币政策仍然面临传导是否有效、如何控制副作用等挑战，实施效果还有待观察。他同时强调，在稳增长、调结构过程中，货币政策和财政政策应协调配合，共同为结构性改革赢得一定的时间和空间。路透此前独家报道，央行货币政策二司司长李波将任货币政策司司长。

中国央行公布，丝路基金将联手三峡集团，采取股权加债权的方式，投资巴基斯坦清洁能源开发及水电项目。这将是丝路基金成立后投资的首个项目，标志其开展实质性投资运作。

中国政策性银行改革又有新进展，据财新网报导，中国央行将以外汇储备委托贷款债转股形式，向国家开发银行 和进出口银行注资，农业发展银行则由财政部追加资本金。

**澳洲/新西兰**

澳洲央行在4月会议上决定应谨慎地维持暂不降息，因政策委员会希望先看到通胀等更多数据的表现，以评估整体经济状况。在4月7日会议记录中，澳洲央行还表示，因为关键大宗商品价格近期下跌，预期澳元将进一步贬值。央行称这将有助于实现更加均衡的经济增长。

澳洲央行总裁史蒂文斯周一表示，降息并非“毫无用处”，但降息举措的潜能变得越来越有限，并表示对中国经济看法乐观。

新西兰央行周四表示，目前不考虑调高指标利率，因通胀压力仍低，并称货币政策对经济仍有刺激效果。新西兰央行助理总裁John McDermott在一场演说中表示，“目前央行并不考虑加息。”

**其他央行**

瑞士央行周三表示，将大幅减少豁免该行即期存款负利率帐户的机构家数。央行声明稿称，如今负利率也将适用于企业存放在央行的即期存款帐户，这些企业主要和瑞士联邦及其养老基金有关。

泰国货币政策委员会中的一位独立委员Veerathai Santiprabhob表示，泰国“极其低”的利率没有对经济复苏构成阻碍，但如果泰国经济因受到冲击而恶化，那么有可能再次放宽政策。

墨西哥央行总裁卡斯腾斯周日表示，央行在考虑何时需要把利率从纪录低位提升的时候，他既关注本币披索的大幅贬值，也关注国内经济的疲弱不振。

(完)

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