中国新债：国开行下周二招标增发至多320亿元五期债，期限1-10年

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透上海4月23日 - 中国国家开发银行 周四公告称，将于下周二(28日)招标增发五期固息债，总额不超过320亿元人民币，期限包括一、三、五、七和10年。
刊登在中国债券信息网的公告显示，上述五期债为该行2015年第六、七、八、九、10期金融债增发品种，票面利率依次为3.97%、4.18%、4.13%、4.25%及4.21%。具体发行条款如下：
2015第6、7、8、9、10期增发债
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发行上限 1年50亿元；3/5/7年60亿元；10年90亿元
期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息
招标时间 1/3/5年：4月28日9:30-10:30；7/10年：4月28日9:30-11:10
招标方式 采用单一价格(荷兰式)招标方式
缴款日 5月4日
起息日 1年：4月8日；3年：4月3日；5/7/10年：4月13日
分销期 4/30-5/4
上市日 1年：5月6日；3/5/7/10年：5月8日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
承揽费 1年无；3年0.05%；5/7年0.10%；10年0.15%
--------------------------------------------------------------(完)
参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 吕雯瑾; 审校 林高丽)
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