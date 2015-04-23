中港个股：工行已在巴基斯坦设三家机构，落实“一带一路”支持中巴经济走廊

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透北京4月23日 - 全球市值最大银行--中国工商银行 周四表示，该行巴基斯坦拉合尔分行近日已正式开业。做为目前唯一在巴基斯坦设立机构的中资商业银行，工行称正落实“一带一路”战略，支持中巴经济走廊建设。
工行新闻稿称，目前该行在巴基斯坦的卡拉奇、伊斯兰堡和拉合尔已设立三家机构，在巴基斯坦金融市场中的地位进一步提升。
“工行先后完成了撒察尔风电项目、达沃风电项目、SK水电站项目、萨希瓦尔煤电项目的融资，总金额达43亿美元，为促进巴基斯坦当地经济和社会发展贡献了一份力量。”新闻稿称。
2014年中巴双边贸易总额为160.06亿美元，同比增长12.57%，中国对巴直接投资则同比增长739.4%，成为巴基斯坦最大的外国直接投资来源国。
截至目前，工行的境外网络已覆盖全球42个国家和地区，通过参股南非标准银行间接延伸至20个非洲国家，形成了横跨亚、非、拉、欧、美、澳的全球服务网络。（完） (记者 赵红梅; 审校 曾祥进)
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路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。