中港个股：工行已在巴基斯坦设三家机构，落实“一带一路”支持中巴经济走廊

路透北京4月23日 - 全球市值最大银行--中国工商银行 周四表示，该行巴基斯坦拉合尔分行近日已正式开业。做为目前唯一在巴基斯坦设立机构的中资商业银行，工行称正落实“一带一路”战略，支持中巴经济走廊建设。

工行新闻稿称，目前该行在巴基斯坦的卡拉奇、伊斯兰堡和拉合尔已设立三家机构，在巴基斯坦金融市场中的地位进一步提升。

“工行先后完成了撒察尔风电项目、达沃风电项目、SK水电站项目、萨希瓦尔煤电项目的融资，总金额达43亿美元，为促进巴基斯坦当地经济和社会发展贡献了一份力量。”新闻稿称。

2014年中巴双边贸易总额为160.06亿美元，同比增长12.57%，中国对巴直接投资则同比增长739.4%，成为巴基斯坦最大的外国直接投资来源国。