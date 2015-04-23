中国金融：农发行确认将获财政部“返税”式注资，媒体称金额约1,500亿

路透北京4月23日 - 中国政策性银行--农业发展银行周四确认，该行将获财政部“返税”式注资，初步拟定的方案是以逐年返还农发行上缴的税收这一方式，为该行增加注册资本金。其未明确具体注资金额，不过有媒体报导称金额料约为1,500亿元人民币。

农发行相关人士在路透查询时确认上述注资方式，但指出农发行内部目前还没有计算过具体金额；有关农发行具体的改革细则，还需根据获得通过的改革框架逐步制定，细则的出台还需要一定时间。

市场人士表示，决策层通过增加对政策性银行的流动性支持、甚至直接注资，进而鼓励其基建领域提供信贷支持，从而在支持经济增长方面将更大程度地发挥政策性银行的作用。

稍早21世纪经济报道已报导称，农发行将获财政部“返税”式注资。该报导并预测，本次农发行的注资量和国开行、进出口行相当，约为1,500亿元。按照农发行公布的最新数据，该行去年上缴国家税收149亿元，2004-2014年累计纳税864亿元。若不考虑税收增加因素，以2014年纳税额为基准，要完成该行的“返税”注资计划约需要10年时间。

农发行上述相关人士亦表示，农发行的资本金补充是内源性融资和国家注资相结合，逐年补充的方式。为了满足农发行的发展，该行要逐步建立利润转增资本，动态补充资本金的机制。

民生银行研究院院长黄剑辉对路透表示，不同于国开行和进出口银行，农发行并没有国外业务，因此不用外储来注资，可以考虑的就是人民币注资的方式。因此通过“返税”式注资是比较合理的。国家通过对政策性银行的注资，主要考虑是增强三家银行的放贷能力。

此前据财新报道，由国务院批准，央行将以外汇储备委托贷款债转股形式，注资国开行和进出口银行；农发行由财政部追加资本金。其中，曲线注资国开行和进出口银行的金额分别为320亿美元和300亿美元。

**政策性金融成刺激经济主力**

黄剑辉表示，国家注资三家政策性银行符合国家战略目标，是理所当然的事情，可以通过政策性金融来服务国家“一带一路”(丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路)、调结构、稳增长的战略目标。

他认为，因为三家政策性银行的资本充足率不能靠存款补充，只能通过国家注资的方式来完成。国家注资是未来可以预见的达到资本充足率要求的主要方式，目前注资方式还比较零散，未来将会形成体系和惯例。

瑞银报告亦称，决策层决定为政策性银行注资并提供流动性支持、以扩大其信贷投放规模，这恐怕是近期最重要的刺激措施。政策性银行有望成为稳增长的利器。

央行本周一(20日)普降金融机构存款准备金率1个百分点的同时，并额外降低农发行准备金率2个百分点。

农发行官网表示，加上本次降准3个百分点，该行准备金率已降至10.5%，低于农信社和村镇银行1个百分点，比缴存比率最高的工、农、中、建、交和邮储等六大行亦低8个百分点。按照目前农发行应缴准备金存款余额5,236亿元计算，此次降准可释放资金约157亿元。

国务院不久前批复三大政策性银行改革方案，国开行首次明确为开发性金融机构，进出口行和农业发展银行则均确立以资本充足率为核心的约束机制。