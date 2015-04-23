路透调查：英国央行首次升息至少要等到2016年初才会发生

* 预计英国央行首次升息是在2016年第一季，料调升到0.75%

* 预估中值显示央行在2016年第一季末以前升息的几率为60%

* 英国经济在2016年6月底以前的每季增长率料约为0.6%

* 英国2017年平均通胀率料为2.0%

路透4月22日 - 路透调查显示，英国央行料将等到2016年初才开始启动升息，但考虑到英国经济增长预估保持稳定，并且通胀率低于目标水准，因此即便到那时候升息与否也依然是几率均等。

就在不久以前，英国央行还被视为首家将开始上调指标利率的主要央行。英国利率维持在0.5%不变已经有六年。

但之后有关英国央行总裁卡尼和货币政策委员会启动升息的时间预期被逐步推后。

过去一周里路透对近60位分析师的访问显示，英国央行的首次升息料发生在2016年第一季，与4月1日路透调查的结果相同，但本次的预估中值显示，分析师认为英央行在明年第一季末以前升息的几率仅为60%。

调查还显示，英国央行在2016年中以前升息的几率为75%，2016年末以前的升息几率为85%。还有一些分析师认为央行要到2016年之后才可能升息。

“我们预期英国通胀率直到2016年底都将停留在目标水准下方，由于英国经济放缓，而且放缓幅度可能超过一些人的预期，因此很难想象央行能够在2017年以前升息。”Fathom的分析师Oliver Jones说道。

即便是那些预计央行会更早升息的分析师，也不觉得利率将会被快速调升。英国央行总裁卡尼已经数次强调政策收紧过程将是渐进的。

虽然近些年以来的英国经济成长率快于许多国家，但油价暴挫令通胀率降至零，英国最大的贸易伙伴--欧元区的通胀率甚至更低。

英国央行设定的通胀目标为2%。几乎没有分析师认为英国通胀率能够在2016年6月以前重返目标水平。预估中值显示，英国2016年平均通胀率料仅为1.7%，2017年或将达到目标。

英国2014年第四季国内生产总值(GDP)为增长0.6%，估计在明年中以前，每个季度都将保持这个增速。英国大选将于5月7日举行，将是几十年来最为胜负难分的一场全国大选。（完）