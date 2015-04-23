欧洲个股：诺基亚地图业务引起更多潜在买家的兴趣--杂志

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透法兰克福4月22日 - 德国杂志Manager Magazin周三报导，诺基亚 的地图业务已引起不少潜在买家的兴趣，他们包括Facebook 、以及由宝马 、奥迪 和戴姆勒 等德国车商组成的财团。
该杂志的这篇报导援引了知情消息人士，同时也证实了早前的一份报导，即在线叫车服务商优步(Uber)正在考察诺基亚地图业务HERE的账簿，美国私募股权投资公司Hellman & Friedman也表示出兴趣。
据Manager Magazin称，诺基亚地图业务HERE的账面价值为20亿欧元（21.5亿美元）。按照分类加总估值法，券商Inderes Equity Research对HERE的估值为44亿至69亿欧元。
诺基亚、宝马、戴姆勒、Facebook和优步均拒绝就该报导置评。无法立即联系到奥迪和Hellman & Friedman提供评论。
此外，全球最大的汽车零配件生产商之一、诺基亚HERE业务在汽车导航系统方面的合作伙伴德国大陆集团 ，拒绝表态它是否会进行收购投标。(完)
(编译 白云; 审校 于春红)
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