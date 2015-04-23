韩国汇市：韩元走低，因美国良好经济数据提振美元走势

“外资购买韩国股市将令韩元跌势受限，因此韩元可能维持在1,080 至1,086区间，”三星期货的分析师Jeon Seung-ji指出。 外资料将连续第13个交易日买超韩股，此前截至周三收盘的买超金额 超过3.46万亿韩元(31.9亿美元)。 0257GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,084.1 1,079.6 日圆/韩元 9.0311/381 9.0309 韩国公债期货 * 109.38 109.48 韩国综合股价指数 2,161.24 2,143.89 --------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价。 (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 徐文焰；审校 张若琪/杜明霞)