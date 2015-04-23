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亚洲 | 2015年 4月 23日 星期四 11:26 BJT

韩国汇市：韩元走低，因美国良好经济数据提振美元走势

“外资购买韩国股市将令韩元跌势受限，因此韩元可能维持在1,080
至1,086区间，”三星期货的分析师Jeon Seung-ji指出。
    
    外资料将连续第13个交易日买超韩股，此前截至周三收盘的买超金额
超过3.46万亿韩元(31.9亿美元)。
    
                                 0257GMT     上日收市价
    ---------------------------------------------------
    韩元/美元              1,084.1        1,079.6
    日圆/韩元       9.0311/381         9.0309
    韩国公债期货 *          109.38         109.48
    韩国综合股价指数     2,161.24       2,143.89
    ---------------------------------------------------
    *  为三年期公债近月期约报价。
    (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
    
    如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 
    如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完)
      
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CN]
    人民币报导              韩元报导              [KRW/
CN]
    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价          AF
X=   
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          NF
X=
    全部现汇报价             

 (编译 徐文焰；审校 张若琪/杜明霞)

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