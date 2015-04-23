《综述》全球成长前景持稳，油价下跌及刺激政策的提振有限--路透调查

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
这是因为今年年初以来公布的一系列数据均令人失望。在经济从金融危机中复苏的漫长过程中，这种情况曾多次出现，并使很多分析师和投资者心存疑虑。
“虽然在很多发达及新兴市场仍承诺，将保持货币龙头大开，但美联储实际上已成为‘房间里的大象’，不容忽视。”King写道。
“虽然全球增长疲弱，国际贸易增长放缓，且通缩压力很大，但美联储更关注美国国内经济形势。”
至少到目前为止，通胀对于美联储来说并不是问题。
最新的路透调查预计，美国联邦公开市场委员会(FOMC)跟踪的消费者支出价格指数今年将会温和，明年将升向美联储2%的目标水平。
英国的情况和美国如出一辙。对英国首次升息时间的预期已推迟至明年第一季度--而即便这个预期也是很有悬念的。
(全球增长前景)在很大程度上取决于中国经济今年的放缓程度。受对中国央行未来将推出更多刺激措施的预期提振，中国股市也录得巨大涨幅。(完) (编译 张明钧/刘秀红/汪红英；审校 许娜/李爽/艾茂林)
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路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。