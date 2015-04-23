《综述》全球成长前景持稳，油价下跌及刺激政策的提振有限--路透调查

这是因为今年年初以来公布的一系列数据均令人失望。在经济从金融危机中复苏的漫长过程中，这种情况曾多次出现，并使很多分析师和投资者心存疑虑。

“虽然在很多发达及新兴市场仍承诺，将保持货币龙头大开，但美联储实际上已成为‘房间里的大象’，不容忽视。”King写道。

“虽然全球增长疲弱，国际贸易增长放缓，且通缩压力很大，但美联储更关注美国国内经济形势。”

至少到目前为止，通胀对于美联储来说并不是问题。

最新的路透调查预计，美国联邦公开市场委员会(FOMC)跟踪的消费者支出价格指数今年将会温和，明年将升向美联储2%的目标水平。

英国的情况和美国如出一辙。对英国首次升息时间的预期已推迟至明年第一季度--而即便这个预期也是很有悬念的。