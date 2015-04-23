韩国股市：盘中反弹至四年高位，企业强劲财报吸引外资持续买入韩股

路透首尔4月23日 - 韩股周四盘中反弹至近四年高位，因主要企业财 报优于预期，外资继续买入韩股。 海外投资者料连续第13日净买超，周三买超逾3.46万亿韩元(31.9亿 美元)韩股。 韩国综合股价指数 涨0.8%至2,161.24点，为2011年8月1日以 来最高。周三该指数收报2,143.89点。 LG显示器 跳涨4%，周三市场收盘后，该公司公布营业利 润7,440亿韩元。SK海力士 亦涨2%，因其公布第一季获利超过 预估，表明短期前景强劲。 LG电子 股价涨逾4%，投资者低接买盘，使从最近的跌势 中反弹，并触及近七周高位。(完)