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亚洲 | 2015年 4月 23日 星期四 11:28 BJT

韩国股市：盘中反弹至四年高位，企业强劲财报吸引外资持续买入韩股

路透首尔4月23日 - 韩股周四盘中反弹至近四年高位，因主要企业财
报优于预期，外资继续买入韩股。
    
    海外投资者料连续第13日净买超，周三买超逾3.46万亿韩元(31.9亿
美元)韩股。
    
    韩国综合股价指数 涨0.8%至2,161.24点，为2011年8月1日以
来最高。周三该指数收报2,143.89点。
    
    LG显示器 跳涨4%，周三市场收盘后，该公司公布营业利
润7,440亿韩元。SK海力士 亦涨2%，因其公布第一季获利超过
预估，表明短期前景强劲。
    
    LG电子 股价涨逾4%，投资者低接买盘，使从最近的跌势
中反弹，并触及近七周高位。(完)

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