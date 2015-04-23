澳新汇市：新西兰元受央行官员讲话打压走低，澳元因中国数据下挫

他还逐个介绍了央行可能需要进一步放松政策的几种情形，包括国内需求放缓、薪资增长放缓。

银行利率期货<0#NBB:>上涨，市场预期未来降息的机率上升。

“我们仍然有把握地预期今年内将会降息，”RBCCM的策略师Michael Turner说。

“通胀预期一直在下降，推高了借款人面对的实质利率，”他补充说。“本币汇率仍让央行感到棘手。我们依然认为今年会降息50个基点。”

新西兰元兑澳元 大幅下滑，再次推迟汇价触及平价的可能时点；新西兰元兑日圆 跌近1%，报90.98日圆。

澳元兑美元 从早前的0.7763美元，小跌至0.7730美元，但距离本周触及的高点0.7844美元不远。

在中国公布令人失望的制造业数据后 ，澳元展现出韧性。

澳元勉力守在0.77美元上方，受略高于预期的通胀数据扶助，该数据足以降低市场对澳洲央行将很快降息的押注。

澳元初步阻力位料在0.7800美元，之后在0.7840，支撑位料在0.7710美元。(完)

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