澳新汇市：新西兰元受央行官员讲话打压走低，澳元因中国数据下挫

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
他还逐个介绍了央行可能需要进一步放松政策的几种情形，包括国内需求放缓、薪资增长放缓。
银行利率期货<0#NBB:>上涨，市场预期未来降息的机率上升。
“我们仍然有把握地预期今年内将会降息，”RBCCM的策略师Michael Turner说。
“通胀预期一直在下降，推高了借款人面对的实质利率，”他补充说。“本币汇率仍让央行感到棘手。我们依然认为今年会降息50个基点。”
新西兰元兑澳元 大幅下滑，再次推迟汇价触及平价的可能时点；新西兰元兑日圆 跌近1%，报90.98日圆。
澳元兑美元 从早前的0.7763美元，小跌至0.7730美元，但距离本周触及的高点0.7844美元不远。
在中国公布令人失望的制造业数据后 ，澳元展现出韧性。
澳元勉力守在0.77美元上方，受略高于预期的通胀数据扶助，该数据足以降低市场对澳洲央行将很快降息的押注。
澳元初步阻力位料在0.7800美元，之后在0.7840，支撑位料在0.7710美元。(完)
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(编译 许娜/白云; 审校 杜明霞/孙茉莉)
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