投行观点：高盛调高华润创业评级至“买入”，目标价升至27.2港元

路透香港4月23日 - 投资银行高盛周四将华润创业 的投资评级由“中性”上调至“买入”，目标价亦升67%至27.2港元，较现水平约有14%上升空间。

高盛的报告指出，华创完成出售全部非啤酒业务后，将成为一家以销量计中国最大、业务单一的啤酒企业，以往专注于销量增长、大众化市场导致低回报的策略将会改变为更注重平均售价引领的盈利增长，而盈利增长速度将会加快。

“一直以来青岛啤酒的业务质量好于华创，但青岛啤酒在过去一段时间对业务投资不足，现时其高档啤酒市场面临更大的竞争压力。”该行分析师Lisa Deng在报告中并称，因此预计，华创于2014-16年间的经营溢利和税后溢利的增速均快于青岛啤酒。

属中国华润集团旗下的华创周二公布大型重组计划，以280亿港元出售食品、零售及超市业务予母公司，并将派发特别股息以及由母公司向其他股东收购华创最多10%的股份。公司股价一度升63%，并触及24.8港元的15个月高位。

该股周四早盘尾段跌0.21%，报23.8港元。（完）