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市场报道 | 2015年 4月 24日 星期五 07:36 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--4月24日-5月1日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

4月20日当周

4月24日(五)

-- 美国建筑许可年率(万户) 3月修正值 -- 103.9

1230 美国耐久财订单 3月 +0.6% -1.4%

扣除运输的耐久财订单 +0.3% -0.6%

扣除国防的耐久财订单 -- -1.0%

扣除飞机的非国防资本财订单 +0.3% -1.1%

4月27日当周

4月27日(一)

1345 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 4月初值 -- 59.2

服务业PMI -- 59.2

1430 美国达拉斯联储制造业活动指数 4月 -- 负17.4

4月28日(二)

1300 美国标普/Case-Shiller经季节调整房价指数(较前月)2月 -- +0.9%

未经季节调整房价指数(较前月) -- 持平

房价指数(较上年同期) +4.7% +4.6%

1400 美国消费者信心指数 4月 101.6 101.3

1400 美国里奇蒙联储综合制造业指数 4月 -- 负8

4月29日(三)

1230 美国国内生产总值(GDP)环比年率 第一季 +1.1% +2.2%

最终销售 -- +2.3%

消费者支出 -- +4.4%

GDP隐性平减指数 +0.4% +0.2%

核心个人消费支出(PCE)物价指数 -- +1.1%

个人消费支出(PCE)物价指数 -- -0.4%

1230 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 3月 -- +1.8%

(较上年同期) -- -1.6%

1400 美国成屋待完成销售指数(较前月) 3月 +1.0% +3.1%

1800 美国联邦基金利率目标 -- -- 0-0.25%

4月30日(四)

1230 美国实质个人支出(较前月) 3月 -- -0.1%

个人所得(较前月) 3月 +0.2% +0.4%

个人支出(经季调，较前月) +0.4% +0.1%

核心个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) +0.2% +0.1%

(较上年同期) -- +1.4%

PCE物价指数(较前月) -- +0.2%

(较上年同期) -- +0.3%

1230 美国雇佣成本指数 第一季 +0.7% +0.6%

1230 加拿大国内生产总值(GDP)(较前月) 2月 -- -0.1%

1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 4月 49.1 46.3

1700 美国达拉斯联储PCE物价指数截尾均值 3月 -- +2.0%

5月1日(五)

1330 加拿大经季节调整RBC制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 48.9

1345 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 4月终值 -- 54.2

1400 美国建筑支出(较前月) 3月 +0.5% -0.1%

1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 4月 52.0 51.5

投入物价分项指数 -- 39.0

就业分项指数 -- 50.0

新订单分项指数 -- 51.8

1400 路透/密西根大学美国消费者信心指数 4月终值 96.2 95.9

现况指数 -- 108.2

预期指数 -- 88.0

1730 美国汽车销售年率(万辆) 4月 -- 1,715

(完)

经济指标预测或公布日程

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美国 日本

欧洲 韩国

中国 香港

澳洲 台湾 (整理 张若琪 审校 李爽)

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