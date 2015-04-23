中国货币市场：隔夜及七天回购利率跌势稍缓，资金预期仍十分乐观

路透上海4月23日 - 中国银行间市场周四资金供给仍异常宽裕，隔夜和七天期回购利率继续下行并刷新逾13个月来低点；尽管回购利率跌势稍有放缓，但央行此前加力降准令市场对未来资金预期十分乐观，近期流动性大局难有变化。

交易员指出，尽管4-5月是企业缴税高峰期，但在央行宽松政策的保驾护航下，对资金面不会有实质性影响；此外资金价格最近降幅尽管已很大，但如果流动性持续泛滥，继续向下的空间依然存在。

“大家对短期流动性都非常乐观，七天的(成交)量都在减少，都借隔夜的，14天以上的交易都很少；现在是在缴税，但已经都不关心这个了，”华东一银行交易员称。

上海一银行交易员谈到，虽然外汇占款呈减少之势，但当前经济数据仍不佳，如今天公布的汇丰PMI数据，政策方向仍会保持宽松的基调，令资金面维持充裕，“地方债还有这么多要发，上万亿，政策上肯定也要提前考虑的。”

受新订单和物价分项指数下滑的拖累，汇丰4月中国制造业PMI初值连续第二个月位于荣枯线下方，并创下12个月最低。制造业生产活动仍在小幅恶化，加上行业通缩压力的上升，仍需宽松政策支持。

央行周二公布数据显示，今年3月全部金融机构外汇占款减少1,564亿元人民币，在上月转正后继续回到负增长。这是自2007年12月以来外汇占款月度变动的最低值。

上述华东的银行交易员并表示，在短期资金价格下跌的带动下，近期中长期资金利率的下行幅度也开始加大，降准后同业存单(NCD)的发行利率降幅明显，股份制银行的三个月期NCD利率已从4.6%左右下探至近4%。

中国央行公开市场今日仍不进行任何操作，继续暂停逆回购。据此计算，本周公开市场将净回笼资金200亿元，为连续第三周净回笼。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间11:47 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.8660 1.8971 -3.11

七天 2.4959 2.5189 -2.30

14天 3.1224 3.1028 +1.96

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 1.8050 1.4050 +40.00

七天 2.1500 1.7950 +35.50

14天 2.4300 1.9100 +52.00

回购定盘利率

其中:隔夜 1.9700 1.9900 -2.00

七天 2.5700 2.6100 -4.00

14天 3.2700 3.2000 +7.00

Shibor

其中:隔夜 1.9080 1.9490 -4.10

七天 2.5270 2.5670 -4.00

三个月 4.3431 4.4161 -7.30